Вяльбе перестанет бойкотировать норвежские СМИ, если перед ней извинится король Норвегии

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ. Она рассказала, при каком условии может отказаться от бойкота.

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт, автор колонки на NRK об Александре Большунове, рассказал о решении Вяльбе.

«Наш журналист, который говорит на русском, пообщался с ней на стадионе», — цитирует норвежца SVT. — Она сделала ряд высказываний против меня, NRK норвежцев, нашей пропаганды, назвала нас неудачниками. Она сказала, что будет бойкотировать норвежские СМИ, пока перед ней не извинится король Норвегии Харальд".

Именно после статьи Сальтведта Вяльбе приняла решение о бойкоте СМИ Норвегии. Автор материала заявил, что «русские вообще не должны были выходить на стартовую линию скиатлона», а также отметил, что Александр Большунов мог бы подождать до своего золота и до Милана-2026.

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