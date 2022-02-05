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«Дорогая Наташа! Родная Наташа!» Губерниев спел в прямом эфире после серебра Непряевой на Олимпиаде

Губерниев спел в прямом эфире после серебра Непряевой на Олимпиаде
Иван Торопцев
Корреспондент
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Комментатор Дмитрий Губерниев поздравил российскую лыжницу Наталью Непряеву с серебряной медалью в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

Серебро Непряевой стало первой медалью для России на Играх в Китае. В честь этого Губерниев спел песню, посвященную Непряевой.

«Дорогая Наташа! Родная Наташа!» — спел Губерниев в эфире канала «Россия 1».

Непряева заняла второе место в скиатлоне, проиграв норвежке Терезе Йохауг 30,2 секунды. На третьей строчке финишировала австрийка Тереза Штадлобер с отставанием от победителя в 30,5 секунды.

Олимпиада-2022: Наталья Непряева. Олимпиада 2022: Непряева завоевала первую медаль России в Пекине. Онлайн-трансляция
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Дмитрий Губерниев
Наталья Непряева
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