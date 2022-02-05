«Дорогая Наташа! Родная Наташа!» Губерниев спел в прямом эфире после серебра Непряевой на Олимпиаде
Губерниев спел в прямом эфире после серебра Непряевой на Олимпиаде
Комментатор Дмитрий Губерниев поздравил российскую лыжницу Наталью Непряеву с серебряной медалью в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.
Серебро Непряевой стало первой медалью для России на Играх в Китае. В честь этого Губерниев спел песню, посвященную Непряевой.
«Дорогая Наташа! Родная Наташа!» — спел Губерниев в эфире канала «Россия 1».
Непряева заняла второе место в скиатлоне, проиграв норвежке Терезе Йохауг 30,2 секунды. На третьей строчке финишировала австрийка Тереза Штадлобер с отставанием от победителя в 30,5 секунды.
Новости