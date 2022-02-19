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Зимятов: «Клебо сдался, а Большунов бился до последнего и выиграл золото, вот и вся разница между ними!»

Зимятов отреагировал на золото Александра Большунова в масс-старте на Олимпиаде в Пекине
Мария Куцубеева
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Антон Иванов
Александр Большунов.
Фото Reuters

Четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на золото Александра Большунова в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.

«Фантастический успех, браво! Не ожидал, что Александр станет трехкратным олимпийским чемпионом, но ожидал хорошего выступления от него. Я очень сильно да него переживал, он принес всей стране море положительных эмоций. Конкуренция была серьезной, была борьба. Большунов — талантливый одаренный спортсмен. Начало Олимпиады говорит о том, что у него хорошая спортивная форма. Если говорить о снятии Клэбо, я его немного знаю. Когда он стал проигрывать 30 секунд, я подумал, что он снимется. Наверно, это последствия коронавируса. Он не умеет так проигрывать. Если бы был русский спортсмен, то он бы дошел до конца. У норвежцев такая демократия, другой менталитет. Он принимает решение сам. Это не очень красиво сходить на Олимпиаде. Клебо бросил свою страну, а Саша отдал всего себя, бился до последнего, чтобы принести золотую медаль России. Вот и вся разница между ними», — сказал Зимятов «СЭ».

Ранее, 19 февраля, российский лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт на 28,4 км на Олимпиаде в Пекине.
Второе место по итогам гонки занял еще один россиянин Иван Якимушкин, который проиграл Большунову 5,5 секунды, третьим стал норвежец Симен Крюгер (отставание +7,0 секунды).

Олимпиада
Александр Большунов
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