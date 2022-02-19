Сборная России выполнила медальный план ОКР на Олимпиаду-2022

Российские лыжники Александр Большунов и Иван Якимушкин завоевали золотую и серебряные медали в масс-старте на Олимпиаде-2022.

Эти медали стали 28-й и 29-й в зачете сборной России. Таким образом, план Олимпийского комитета России (ОКР) в 30 медалей на Играх в Пекине выполнен, так как сборная России вышла в финал хоккейного турнира, гарантировав еще одну медаль.

На данный момент у сборной России 6 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых медалей на Олимпиаде-2022.