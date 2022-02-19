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Сегодня, 11:59

Сборная России выполнила медальный план ОКР на Олимпиаду-2022

Сергей Разин
корреспондент
Иван Якимушкин и Александр Большунов.
Фото Getty Images

Российские лыжники Александр Большунов и Иван Якимушкин завоевали золотую и серебряные медали в масс-старте на Олимпиаде-2022.

Эти медали стали 28-й и 29-й в зачете сборной России. Таким образом, план Олимпийского комитета России (ОКР) в 30 медалей на Играх в Пекине выполнен, так как сборная России вышла в финал хоккейного турнира, гарантировав еще одну медаль.

На данный момент у сборной России 6 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых медалей на Олимпиаде-2022.

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