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Большунов превзошел Клебо по медалям и золоту на Олимпиаде-2022

Иван Торопцев
Корреспондент

Российский лыжник Александр Большунов превзошел норвежца Йоханнеса Клебо по количеству золотых медалей и общему числу наград на Олимпиаде в Пекине.

На Играх в Китае Большунов завоевал три золотых медали (скиатлон, эстафета, масс-старт), а также стал серебряным призером в гонке на 15 км классическим стилем и бронзовым призером в командном спринте.

У Йоханнеса Клебо на этой Олимпиаде две золотых награды (спринт, командный спринт), а также серебро в эстафете и бронза в гонке на 15 км классическим стилем.

Отметим, что Большунов завоевывал медали во всех девяти олимпийских гонках в карьере. Помимо 3 золотых, одной серебряной и одной бронзовой медалей на Олимпиаде в Пекине на его счету 3 серебра и бронза на Играх-2018 в Пхенчхане.

Олимпиада 2022: Александр Большунов vs&nbsp;Йоханнес Клебо. Олимпиада 2022: Большунов выиграл масс-старт, Якимушкин — второй, Клебо сошел! Онлайн-трансляция 19 февраля

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Александр Большунов
Йоханнес Клебо
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