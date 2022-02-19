Большунов превзошел Клебо по медалям и золоту на Олимпиаде-2022

Российский лыжник Александр Большунов превзошел норвежца Йоханнеса Клебо по количеству золотых медалей и общему числу наград на Олимпиаде в Пекине.

На Играх в Китае Большунов завоевал три золотых медали (скиатлон, эстафета, масс-старт), а также стал серебряным призером в гонке на 15 км классическим стилем и бронзовым призером в командном спринте.

У Йоханнеса Клебо на этой Олимпиаде две золотых награды (спринт, командный спринт), а также серебро в эстафете и бронза в гонке на 15 км классическим стилем.

Отметим, что Большунов завоевывал медали во всех девяти олимпийских гонках в карьере. Помимо 3 золотых, одной серебряной и одной бронзовой медалей на Олимпиаде в Пекине на его счету 3 серебра и бронза на Играх-2018 в Пхенчхане.