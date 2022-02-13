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Сегодня, 13:38

«Мы рубились за страну, за всех нас». Червоткин — о победе в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Российский лыжник Червоткин заявил, что не сомневался в парнерах по команде после победы в эстафете на Олимпиаде
Наталья Марьянчик
,  
Екатерина Звенигородская

Российский лыжник Алексей Червоткин подвел итоги эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

Сегодня, 13 февраля, команда в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова стала первой на Олимпиаде в Пекине в эстафете 4x10 км.

— Леш, волновался перед своим этапом, учитывая, что скиатлон не зашел, да и на втором круге индивидуальной гонки начинала наваливаться усталость.

— Переживал, конечно, боялся, что что-то может пойти не так. В индивидуалках тоже переживал, но у меня второй круг был лучше, чем первый. На первом кругу я проиграл 43 секунды, а на втором — 13 или 14 секунд. Тут было главное не броситься.

— Ты часто выходил на первом круге с подъема из лыжни, забегал за пределы лыжни. Почему?

— Так было легче. Мышцами толкать было тяжело.

— Что для тебя значит эта победа?

— Мы рубились за страну, за всех нас. Все люди, которые стоят за нами, начиная с первого тренера. Все благодаря им.

Алексей Червоткин
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