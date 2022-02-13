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Сегодня, 13:26

Сергей Устюгов не побежит марафон на Олимпиаде в Пекине

Владимир Иванов
Обозреватель
Сергей Устюгов.
Фото Reuters

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что лыжник Сергей Устюгов не побежит марафон.

Сегодня, 13 февраля, 29-летний спортсмен бежал последний этап эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

Команда в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Устюгова стала первой на Олимпиаде в Пекине в эстафете 4x10 км.

Сегодняшняя золотая олимпийская медаль стала первой для Устюгова в карьере.

Масс-старт на 50 км пройдет в субботу, 19 февраля (начало -в 9.00 мск.).

Сергей Устюгов
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