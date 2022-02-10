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Сегодня, 11:13

«По носу щелкнули». Бородавко — о четвертом месте Непряевой

Тренер сборной России по лыжным гонкам Бородавко оценил выступление Непряевой
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» прокомментировал выступление Натальи Непряевой в гонке на 10 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине.

«Очень обидно. Одной десятой не хватило... По носу щелкнули, могла быть медаль. Сейчас только деревянная. Я найду что ей сказать после гонки. Пока только разочарование», — сказал Бородавко «СЭ».

Норвежка Тереза Йохауг выиграла золото, преодолев дистанцию за 28 минут и 6,3 секунды. Второе место заняла финская спортсменка Кертту Нисканен, уступившая Йохауг 0,4 секунды, третьей стала еще одна финка, Криста Пармакоски, проигравшая 31,5 секунды.

Россиянка Наталья Непряева финишировала на четвертом месте. Она проиграла победившей в гонке Йохауг 31,6 секунды и уступила бронзовому призеру Пармакоски 0,1 секунды.

Олимпиада
Наталья Непряева
Юрий Бородавко
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