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Партнер по «Тоттенхэму» оскорбил Сона на расистской почве. Для корейца это очень больная тема

Одноклубник Сона по «Тоттенхэму» оскорбил корейца на расистской почве
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Сон Хын Мин и Родриго Бентанкур.
Фото Getty Images
Сон Хын Мин.
Фото Reuters
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Родриго Бентанкур извинился за неудачную шутку.

13 июня программа уругвайского телевидения Por La Camiseta опубликовала скандальный выпуск с полузащитником «Тоттенхэма» Родриго Бентанкуром. Суть шоу заключена в путешествиях ведущего Рафs Котело к футболистам из Уругвая, с которыми он записывает интервью. Героями становились Дарвин Нуньес, Луис Суарес, Федерико Вальверде, Мануэль Угарте и другие. Выпуски можно посмотреть на YouTube и на сайте телеканала Canal 10.

После разговора с Бентанкуром в соцсетях поднялся мощный резонанс — людей возмутила расистская шутка полузащитника в адрес партнера по «Тоттенхэму» Сон Хын Мина. Ведущий попросил у Родриго футболку нападающего, на что уругваец высказал неуверенность в том, что та действительно принадлежит нападающему «шпор». «Сонни? Это может быть и футболка его двоюродного брата. Они (корейцы. — Прим. «СЭ») все выглядят одинаково», — пошутил футболист.

 
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Юмор Бентанкура вызвал мощное недовольство в соцсетях. Под последним постом футболиста набралось 2870 комментариев, большая часть которых — возмущенные. При этом обычно письменно на публикации уругвайца реагирует 100-200 человек. «Нет места расизму» — это только для черных?» — так выглядит самый залайканный комментарий.

Футболисту пришлось быстро извиняться за неосторожную шутку. «Сонни, брат! Я прошу у тебя прощения за то, что произошло, это была просто очень плохая шутка. Ты знаешь, что я люблю тебя и никогда не проявлю к тебе неуважения и не причиню вреда тебе или кому-либо еще! Я люблю тебя, брат!» — написал Родриго в социальных сетях.

 

Шутка Бентанкура действительно оказалась очень неуместной, ведь расизм для Сона — очень больная тема. Кореец столкнулся с оскорблениями на расовой почве в самом начале европейской карьеры: 18-летний футболист перешел в «Гамбург» в 2010-м, но лишь спустя время нашел силы признаться в неприятных вещах, с которыми сталкивался в Германии. Также кореец поделился, что после вылета немцев на групповом этапе ЧМ-2018 он радовался при виде плачущих фанатов бундестим. Именно поражение от Южной Кореи (0:2) оставило сборную вне плей-офф.

«Я переехал в Германию, когда был молодым, и пережил так много действительно трудных, невообразимых моментов. Я столкнулся с большим количеством расизма. И пока я переживал такое действительно трудное время, у меня было много мыслей о том, что однажды я должен отомстить. Когда люди плачут, я обычно хочу утешить их и обнять. Но, наблюдая, как плачут немцы, я чувствовал, что смог отомстить, делая то, что мне нравится», — признался нападающий.

 
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Расизм не исчез из жизни Сона и после переезда в Англию в 2015-м. «Все вокруг говорят о расизме, но я почувствовал его на себе, ведь играю в АПЛ. Мне кажется, лучшая реакция на такие обвинения — это не отвечать на провокации. Люди играют в футбол, и неважно, откуда они. Единственное, что имеет значение, — это футбол. Нам остается бороться всем вместе с расизмом», — делился кореец.

В 2023-м болельщик «Кристал Пэлас» Роберт Гарланд даже получил три года бана на посещение футбольных матчей за оскорбления Сона. Такое же наказание и штраф в 726 фунтов получил фанат «Челси» Томас Берчелл. А всего за карьеру корейца в АПЛ арестовали восемь человек из Англии и Уэльса за расистские оскорбления в его адрес.

Сон Хын Мин
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 28 7 3 96-34 91
2
 Арсенал 38 28 5 5 91-29 89
3
 Ливерпуль 38 24 10 4 86-41 82
4
 Астон Вилла 38 20 8 10 76-61 68
5
 Тоттенхэм 38 20 6 12 74-61 66
6
 Челси 38 18 9 11 77-63 63
7
 Ньюкасл 38 18 6 14 85-62 60
8
 МЮ 38 18 6 14 57-58 60
9
 Вест Хэм 38 14 10 14 60-74 52
10
 Кр. Пэлас 38 13 10 15 57-58 49
11
 Брайтон 38 12 12 14 55-62 48
12
 Борнмут 38 13 9 16 54-67 48
13
 Фулхэм 38 13 8 17 55-61 47
14
 Вулверхэмптон 38 13 7 18 50-65 46
15
 Эвертон 38 13 9 16 40-51 40
16
 Брентфорд 38 10 9 19 56-65 39
17
 Нот. Форест 38 9 9 20 49-67 32
18
 Лутон Таун 38 6 8 24 52-85 26
19
 Бернли 38 5 9 24 41-78 24
20
 Шеффилд Юн. 38 3 7 28 35-104 16
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19.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 2 : 1
19.05 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 2 : 4
19.05 18:00
Брайтон – МЮ
 0 : 2
19.05 18:00
Бернли – Нот. Форест
 1 : 2
19.05 18:00
Челси – Борнмут
 2 : 1
19.05 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 5 : 0
19.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 2 : 0
19.05 18:00
Лутон Таун – Фулхэм
 2 : 4
19.05 18:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 3 : 1
19.05 18:00
Шеффилд Юн. – Тоттенхэм
 0 : 3
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 27
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 22
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 21
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 28 1 9
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 10 1 0
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