Партнер по «Тоттенхэму» оскорбил Сона на расистской почве. Для корейца это очень больная тема
13 июня программа уругвайского телевидения Por La Camiseta опубликовала скандальный выпуск с полузащитником «Тоттенхэма» Родриго Бентанкуром. Суть шоу заключена в путешествиях ведущего Рафs Котело к футболистам из Уругвая, с которыми он записывает интервью. Героями становились Дарвин Нуньес, Луис Суарес, Федерико Вальверде, Мануэль Угарте и другие. Выпуски можно посмотреть на YouTube и на сайте телеканала Canal 10.
После разговора с Бентанкуром в соцсетях поднялся мощный резонанс — людей возмутила расистская шутка полузащитника в адрес партнера по «Тоттенхэму» Сон Хын Мина. Ведущий попросил у Родриго футболку нападающего, на что уругваец высказал неуверенность в том, что та действительно принадлежит нападающему «шпор». «Сонни? Это может быть и футболка его двоюродного брата. Они (корейцы. — Прим. «СЭ») все выглядят одинаково», — пошутил футболист.
Юмор Бентанкура вызвал мощное недовольство в соцсетях. Под последним постом футболиста набралось 2870 комментариев, большая часть которых — возмущенные. При этом обычно письменно на публикации уругвайца реагирует 100-200 человек. «Нет места расизму» — это только для черных?» — так выглядит самый залайканный комментарий.
Футболисту пришлось быстро извиняться за неосторожную шутку. «Сонни, брат! Я прошу у тебя прощения за то, что произошло, это была просто очень плохая шутка. Ты знаешь, что я люблю тебя и никогда не проявлю к тебе неуважения и не причиню вреда тебе или кому-либо еще! Я люблю тебя, брат!» — написал Родриго в социальных сетях.
Шутка Бентанкура действительно оказалась очень неуместной, ведь расизм для Сона — очень больная тема. Кореец столкнулся с оскорблениями на расовой почве в самом начале европейской карьеры: 18-летний футболист перешел в «Гамбург» в 2010-м, но лишь спустя время нашел силы признаться в неприятных вещах, с которыми сталкивался в Германии. Также кореец поделился, что после вылета немцев на групповом этапе ЧМ-2018 он радовался при виде плачущих фанатов бундестим. Именно поражение от Южной Кореи (0:2) оставило сборную вне плей-офф.
«Я переехал в Германию, когда был молодым, и пережил так много действительно трудных, невообразимых моментов. Я столкнулся с большим количеством расизма. И пока я переживал такое действительно трудное время, у меня было много мыслей о том, что однажды я должен отомстить. Когда люди плачут, я обычно хочу утешить их и обнять. Но, наблюдая, как плачут немцы, я чувствовал, что смог отомстить, делая то, что мне нравится», — признался нападающий.
Расизм не исчез из жизни Сона и после переезда в Англию в 2015-м. «Все вокруг говорят о расизме, но я почувствовал его на себе, ведь играю в АПЛ. Мне кажется, лучшая реакция на такие обвинения — это не отвечать на провокации. Люди играют в футбол, и неважно, откуда они. Единственное, что имеет значение, — это футбол. Нам остается бороться всем вместе с расизмом», — делился кореец.
В 2023-м болельщик «Кристал Пэлас» Роберт Гарланд даже получил три года бана на посещение футбольных матчей за оскорбления Сона. Такое же наказание и штраф в 726 фунтов получил фанат «Челси» Томас Берчелл. А всего за карьеру корейца в АПЛ арестовали восемь человек из Англии и Уэльса за расистские оскорбления в его адрес.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|38
|28
|7
|3
|96-34
|91
|
2
|Арсенал
|38
|28
|5
|5
|91-29
|89
|
3
|Ливерпуль
|38
|24
|10
|4
|86-41
|82
|
4
|Астон Вилла
|38
|20
|8
|10
|76-61
|68
|
5
|Тоттенхэм
|38
|20
|6
|12
|74-61
|66
|
6
|Челси
|38
|18
|9
|11
|77-63
|63
|
7
|Ньюкасл
|38
|18
|6
|14
|85-62
|60
|
8
|МЮ
|38
|18
|6
|14
|57-58
|60
|
9
|Вест Хэм
|38
|14
|10
|14
|60-74
|52
|
10
|Кр. Пэлас
|38
|13
|10
|15
|57-58
|49
|
11
|Брайтон
|38
|12
|12
|14
|55-62
|48
|
12
|Борнмут
|38
|13
|9
|16
|54-67
|48
|
13
|Фулхэм
|38
|13
|8
|17
|55-61
|47
|
14
|Вулверхэмптон
|38
|13
|7
|18
|50-65
|46
|
15
|Эвертон
|38
|13
|9
|16
|40-51
|40
|
16
|Брентфорд
|38
|10
|9
|19
|56-65
|39
|
17
|Нот. Форест
|38
|9
|9
|20
|49-67
|32
|
18
|Лутон Таун
|38
|6
|8
|24
|52-85
|26
|
19
|Бернли
|38
|5
|9
|24
|41-78
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|38
|3
|7
|28
|35-104
|16
|19.05
|18:00
|
Арсенал – Эвертон
|2 : 1
|19.05
|18:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|2 : 4
|19.05
|18:00
|
Брайтон – МЮ
|0 : 2
|19.05
|18:00
|
Бернли – Нот. Форест
|1 : 2
|19.05
|18:00
|
Челси – Борнмут
|2 : 1
|19.05
|18:00
|
Кр. Пэлас – Астон Вилла
|5 : 0
|19.05
|18:00
|
Ливерпуль – Вулверхэмптон
|2 : 0
|19.05
|18:00
|
Лутон Таун – Фулхэм
|2 : 4
|19.05
|18:00
|
Ман. Сити – Вест Хэм
|3 : 1
|19.05
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Тоттенхэм
|0 : 3
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|27
|
|
Коул Палмер
Челси
|22
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|21
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|11
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|28
|1
|9
|
|
Рис Джеймс
Челси
|10
|1
|0
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон
|36
|1
|10