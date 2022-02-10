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Сегодня, 11:00

Йохауг выиграла золото в гонке на 10 км классическим стилем, Непряевой не хватило 0,1 секунды до бронзы

Российская лыжница Непряева заняла четвертое место в гонке на 10 км классическим стилем на Олимпиаде
Иван Торопцев
Корреспондент
Наталья Непряева.
Фото Global Look Press

Норвежка Тереза Йохауг выиграла золото в гонке на 10 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине.

Спортсменка преодолела дистанцию за 28 минут и 6,3 секунды. Второе место заняла финская спортсменка Кертту Нисканен, уступившая Йохауг 0,4 секунды, третьей стала еще одна финка, Криста Пармакоски, проигравшая 31,5 секунды.

Россиянка Наталья Непряева финишировала на четвертом месте. Она проиграла победившей в гонке Йохауг 31,6 секунды и уступила бронзовому призеру Пармакоски 0,1 секунды.

Тереза Йохауг завоевала третью золотую медаль Олимпийских игр в карьере и вторую — на Играх в Китае. До этого она одержала победу в скиатлоне, который стал первой гонкой на Олимпиаде в Пекине.

Лыжные гонки

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Индивидуальная гонка, 10 км (К)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 28.06,3

2. Кертту Нисканен (Финляндия) — 28.06,7

3. Криста Пармакоски (Финляндия) — 28.37,8

4. Наталья Непряева (Россия) — 28.37,9

5. Катарина Хенниг (Германия) — 28.49,7

6. Эбба Андерссон (Швеция) — 28.57,2

7. Юлия Ступак (Россия) — 29.03,8

8. Джессика Диггинс (США) — 29.15,1

9. Тереза Штадлобер (Австрия) — 29.16,9

10. Татьяна Сорина (Россия) — 29.17,4

15. Лилия Васильева (Россия) — 29.32,4

Олимпиада: Наталья Непряева. Олимпиада 2022: новая гонка Непряевой и женской команды, Чен взял золото в фигурке. Онлайн-трансляция 10 февраля

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Наталья Непряева
Тереза Йохауг
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