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Александр Большунов поднялся на пьедестал в золотых ботинках после победы в масс-старте на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Большунов (в центре) в золотых ботинках на пьедестале после победы в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.
Фото Скриншот эфира канала «Россия 1»

Российский лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт на 28,4 км на Олимпиаде в Пекине.

Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом. Два предыдущих золота он также завоевал на Играх в Китае: спортсмен выиграл скиатлон, а также мужскую эстафету в составе сборной России.

После победы в масс-старте Большунов поднялся на пьедестал в золотых ботинках.

Александр Большунов (в центре) в золотых ботинках на пьедестале после победы в масс-старте на Олимпиаде в Пекине. Фото Скриншот эфира канала "Россия 1"
Александр Большунов (в центре) в золотых ботинках на пьедестале после победы в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.
Скриншот эфира канала «Россия 1»

Золотая медаль Большунова в масс-старте стала шестой для сборной России на Олимпиаде в Пекине, благодаря победе спортсмена российская команда поднялась на восьмое место в медальном зачете.

Олимпиада 2022: Александр Большунов vs&nbsp;Йоханнес Клебо. Олимпиада 2022: Большунов выиграл масс-старт, Якимушкин — второй, Клебо сошел! Онлайн-трансляция 19 февраля

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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