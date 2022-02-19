Александр Большунов поднялся на пьедестал в золотых ботинках после победы в масс-старте на Олимпиаде в Пекине

Российский лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт на 28,4 км на Олимпиаде в Пекине.

Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом. Два предыдущих золота он также завоевал на Играх в Китае: спортсмен выиграл скиатлон, а также мужскую эстафету в составе сборной России.

После победы в масс-старте Большунов поднялся на пьедестал в золотых ботинках.

Александр Большунов (в центре) в золотых ботинках на пьедестале после победы в масс-старте на Олимпиаде в Пекине. Скриншот эфира канала «Россия 1»

Золотая медаль Большунова в масс-старте стала шестой для сборной России на Олимпиаде в Пекине, благодаря победе спортсмена российская команда поднялась на восьмое место в медальном зачете.