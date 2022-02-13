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Сегодня, 11:34

«Два этапа позади! Ждем». Большунов опубликовал фото с Червоткиным после своего этапа эстафеты на Олимпиаде

Большунов заявил, что ждет окончания эстафеты на Олимпиаде в Пекине
Роман Шишов
Корреспондент
Александр Большунов и Алексей Червоткин.
Фото Instagram

Российский лыжник Александр Большунов опубликовал пост в Instagram после своего этапа в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Сорная России лидирует после третьего этапа. За команду выступают Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

«Два этапа позади! Ждем», — написал Большунов, прикрепив фото с Червоткиным.

Александр Большунов
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