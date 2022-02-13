Сборная России лидирует перед последним этапом мужской лыжной эстафеты на Олимпиаде с отрывом в 44 секунды от Норвегии

Сборная России лидирует перед последним этапом мужской лыжной эстафеты на Олимпиаде с отрывом в 44 секунды

Сборная России лидирует перед последним этапом мужской лыжной эстафеты 4x10 км на Олимпиаде в Пекине.

Российская команда, за которую на третьем этапе выступил Денис Спицов, идет с отрывом в 44,9 секунды от идущей на втором месте Норвегии.

На заключительном, четвертом этапе сборную России представит Сергей Устюгов. У Норвегии на трассу выйдет Йоханнес Клебо.

Помимо Спицова и Устюгова за Россию в эстафете выступили Алексей Червоткин и Александр Большунов.