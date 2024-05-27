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Сегодня, 08:30

Слишкович: «Не можем быть довольны сезоном, цель — это минимум попасть в топ-3»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Владимир Слишкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович в интервью «СЭ» оценил итоги сезона для красно-белых.

— Как оцениваете сезон?

— Руководство, игроки, тренерский штаб и болельщики не могут быть довольны результатом, поскольку цель — это минимум попасть в топ-3, плюс не вышли в финал кубка. Конечно, были хорошие матчи, но этого недостаточно для такого клуба, как «Спартак».

— Как встретили новость о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака»?

— Нормально. Я знал, что до конца сезона будет объявлен новый главный тренер. Старался хорошо выполнять свою работу как на играх, так и на тренировках.

— Общались с новым главным тренером?

— Да, мы с ним встретились в Москве и пообщались.

— Как у вас получилось так улучшить результаты клуба?

— Для меня это легко, потому что я умею это делать. Есть люди, которые умеют, а есть те, кто не умеет. Это шутка. Хотя я действительно знаю, что должен делать главный тренер. Знал команду, где у нее были проблемы, и быстро разобрался, что в ней нужно исправить. Ребята хорошо отреагировали на мои идеи, а также поняли, что я хотел видеть от них. Поэтому получились такие результаты.

«Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2023/24 с 50 очками.

Владимир Слишкович. «Предстоит встреча с Амаралом. Мне хотелось бы работать в штабе «Спартака». Интервью Слишковича — о Джикии, Станковиче и Абаскале

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
2
3
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Слишкович — о работе со Станковичем: «Интересно узнать, что хочет новый тренер»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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