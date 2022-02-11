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Большунов о статусе самого титулованного российского лыжника: «Если бы было пять золотых медалей, я бы радовался, а так...»

Большунов прокомментировал статус самого титулованного российского лыжника в истории
Наталья Марьянчик
Обозреватель
Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Российский лыжник Александр Большунов оценил достижение после гонки классическим стилем на 15 км на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россиянин завоевал шесть медалей на Олимпийских играх в карьере.

— Вы стали самым титулованным российским лыжником в истории. Это круто?

— Я думаю, самым титулованным можно стать, когда будет побольше золота. Я спокоен по поводу всех этих титулов, а как еще? Если бы было пять золотых медалей, я бы радовался, а так... Пока даже задумываться не о чем. Но еще есть время и возможности. Я очень надеюсь, что это не последняя медаль.

Большунов в четвертый раз в карьере стал серебряным призером Олимпийских игр, также на его счету по одной золотой и бронзовой награде.

Следующая мужская гонка на Играх состоится 13 февраля — в этот день пройдет эстафета 4х10 км.

Иво Нисканен. Нисканен выиграл гонку на 15 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине, Большунов стал вторым

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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