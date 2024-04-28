Рублев пробился в 1/8 финала турнира в Мадриде
Российский теннисист Андрей Рублев победил испанца Алехандро Давидовича Фокину в третьем круге турнира в Мадриде.
Встреча продолжалась 2 часа 5 минут и завершилась со счетом 7:6 (12:10), 6:4 в пользу россиянина. Рублев 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету испанца 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.
В 1/8 финала «мастерса» российский теннисист сыграет против Таллона Грикспура из Нидерландов.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 877 020 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Андрей Рублев (Россия, 7) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 27) — 7:6 (12:10), 6:4
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