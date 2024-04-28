Рублев пробился в 1/8 финала турнира в Мадриде

Российский теннисист Андрей Рублев победил испанца Алехандро Давидовича Фокину в третьем круге турнира в Мадриде.

Встреча продолжалась 2 часа 5 минут и завершилась со счетом 7:6 (12:10), 6:4 в пользу россиянина. Рублев 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету испанца 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

В 1/8 финала «мастерса» российский теннисист сыграет против Таллона Грикспура из Нидерландов.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 7) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 27) — 7:6 (12:10), 6:4