Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки

Сегодня, 12:40

Стал известен состав женской сборной России на олимпийскую эстафету в Пекине

Ступак, Непряева, Сорина и Степанова выступят за сборную России в эстафете на Олимпиаде
Иван Торопцев
Корреспондент
Наталья Непряева.
Фото Getty Images

Стал известен состав женской сборной России на эстафету 4x5 км на Олимпиаде в Пекине.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе, за российскую команду выступят Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Ступак и Непряева проведут гонку классическим стилем, Сорина и Степанова — свободным.

Женская эстафета на Олимпиаде в Пекине пройдет завтра, 12 февраля. Начало — в 10.30 (мск).

На предыдущей Олимпиаде-2018 в Пхенчхане женская сборная России стала бронзовым призером в эстафете. Тогда за команду выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Анастасия Седова и Анна Нечаевская.

Источник: https://tass.ru/sport/13679343
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Вероника Степанова
Наталья Непряева
Татьяна Сорина (Алешина)
Юлия Ступак (Белорукова)
3
6
Читайте также
Американский фристайлист сломал череп в 30 местах и был в шаге от смерти. Путь от катастрофы к медали Олимпиады
Как Валиевой попал допинг? Почему ее не убрали с Олимпиады? У России отберут «золото» фигуристов? Ответы на главные вопросы грандиозного скандала
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бессмертных - о серебре Большунова на Олимпиаде: «Это лучший раздельный старт за всю карьеру Саши»

Большунов о статусе самого титулованного российского лыжника: «Если бы было пять золотых медалей, я бы радовался, а так...»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости