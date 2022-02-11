Стал известен состав женской сборной России на олимпийскую эстафету в Пекине
Ступак, Непряева, Сорина и Степанова выступят за сборную России в эстафете на Олимпиаде
Стал известен состав женской сборной России на эстафету 4x5 км на Олимпиаде в Пекине.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе, за российскую команду выступят Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
Ступак и Непряева проведут гонку классическим стилем, Сорина и Степанова — свободным.
Женская эстафета на Олимпиаде в Пекине пройдет завтра, 12 февраля. Начало — в 10.30 (мск).
На предыдущей Олимпиаде-2018 в Пхенчхане женская сборная России стала бронзовым призером в эстафете. Тогда за команду выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Анастасия Седова и Анна Нечаевская.
Источник: https://tass.ru/sport/13679343
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