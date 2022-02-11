Стал известен состав женской сборной России на олимпийскую эстафету в Пекине

Ступак, Непряева, Сорина и Степанова выступят за сборную России в эстафете на Олимпиаде

Стал известен состав женской сборной России на эстафету 4x5 км на Олимпиаде в Пекине.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе, за российскую команду выступят Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Ступак и Непряева проведут гонку классическим стилем, Сорина и Степанова — свободным.

Женская эстафета на Олимпиаде в Пекине пройдет завтра, 12 февраля. Начало — в 10.30 (мск).

На предыдущей Олимпиаде-2018 в Пхенчхане женская сборная России стала бронзовым призером в эстафете. Тогда за команду выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Анастасия Седова и Анна Нечаевская.