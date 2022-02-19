«Немного расстроился, хотелось бежать 50 даже в таких условиях». Большунов — после победы в масс-старте

Российский лыжник Александр Большунов, выигравший золото в масс-старте на Олимпиаде в Пекине, поделился своими эмоциями.

Дистанции была укорочена с 50 км до 28 км из-за холода.

— Когда узнал, что меняют дистанцию, какие был мысли?

— Немного расстроился, хотелось бежать 50 даже в таких условиях. Когда бежали, погода успокоилась, был не такой сильный ветер. Не так холодно. В принципе, эту тридцатку с таким ветром можно сравнить и с 50. Здесь и высота, и сложные условия, и результат неплохой.

— Третье золото, что у тебя в голове сейчас? Какими бы словами это описал?

— Такие слова нельзя говорить. Сейчас опять начнут новости какие-нибудь. Грандиозно!

Напомним, что для Большунова это девятая олимпийская медаль. Он делит второе место в истории среди лыжников по количеству олимпийских наград.