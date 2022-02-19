Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил, почему Йоханнес Клебо сошел с дистанции мужского масс-старта на Олимпиаде в Пекине.

«Я очень волновался, когда сократили дистанцию. Сделали ее под норвежцев. Они вроде даже 15 км предлагали. Клебо здоровья! Он всю ночь провел на унитазе фактически, насколько я обладаю информацией. У него живот болел, инфекция какая-то. В итоге он сошел с дистанции, а Большунов всех размотал», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее, 19 февраля, Александр Большунов выиграл золото в масс-старте, а Иван Якимушкин завоевал золото. Клебо не смог финишировать из-за проблем с животом.