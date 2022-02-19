Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки

Сегодня, 12:26

Губерниев — о снятии Клебо с дистанции: «Клебо здоровья! Он всю ночь провел на унитазе»

Губерниев пожелал здоровья Йоханнесу Клебо
Мария Куцубеева
Корреспондент
Йоханнес Клебо.
Фото AFP

Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил, почему Йоханнес Клебо сошел с дистанции мужского масс-старта на Олимпиаде в Пекине.
«Я очень волновался, когда сократили дистанцию. Сделали ее под норвежцев. Они вроде даже 15 км предлагали. Клебо здоровья! Он всю ночь провел на унитазе фактически, насколько я обладаю информацией. У него живот болел, инфекция какая-то. В итоге он сошел с дистанции, а Большунов всех размотал», — сказал Губерниев «СЭ».
Ранее, 19 февраля, Александр Большунов выиграл золото в масс-старте, а Иван Якимушкин завоевал золото. Клебо не смог финишировать из-за проблем с животом.

Олимпиада 2022: Александр Большунов (справа) и&nbsp;Иван Якимушкин. Олимпиада 2022: Большунов выиграл масс-старт, Якимушкин — второй, Клебо сошел! Онлайн-трансляция 19 февраля
Олимпиада
Дмитрий Губерниев
Йоханнес Клебо
10
3
Читайте также
«Русские — худший кошмар». Что пишут в Швеции о поражении в полуфинале Олимпиады
Спасибо, Саша! Ты и вся лыжная сборная спасли для нас Олимпиаду в Пекине
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Большунов будет знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады в Пекине
Вяльбе: «Не надо его хейтить Клебо»
Голубева — о падении в масс-старте: «Боролась за медаль, чувствовала, что сил много, но получилось так, обидно!»
Якимушкин прокомментировал свое серебро в масс-старте на Олимпиаде в Пекине
Большунов: «После первой гонки я увидел золотые ботинки и подумал, что неплохо если бы у меня такие были»
Большунов объяснил, зачем целовал снег, и согласился быть знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев: «Большунов — талант столетия»

«Немного расстроился, хотелось бежать 50 даже в таких условиях». Большунов — после победы в масс-старте
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости