Большунов оторвался от Клебо по количеству медалей на Олимпиадах
Большунов выиграл девятую медаль Олимпиады и оторвался от Клебо
Российский лыжник Александр Большунов, победивший в масс-старте в Пекине-2022, выиграл свою девятую олимпийскую медаль в карьере.
Всего у него на Олимпиадах в Пхенчхане и Пекине три золота, четыре серебра и две бронзы. Он завоевывал медали во всех гонках, в которых принимал участие.
По количеству медалей за всю историю среди лыжников Большунов делит второе место со шведом Сикстеном Йернбергом, у которого 4 золото, 3 серебра и 2 бронзы.
Первое место занимает норвежец Бьорн Дэли (8 золотых и четыре серебряных).
Главный соперник Большонову норвежец Йоханнес Клебо идет на четвертой строчке — 7 медалей (пять золотых, 1 серебро и 1 бронза).
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