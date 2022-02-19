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Сегодня, 11:45

Большунов оторвался от Клебо по количеству медалей на Олимпиадах

Большунов выиграл девятую медаль Олимпиады и оторвался от Клебо
Роман Шишов
Корреспондент

Российский лыжник Александр Большунов, победивший в масс-старте в Пекине-2022, выиграл свою девятую олимпийскую медаль в карьере.

Всего у него на Олимпиадах в Пхенчхане и Пекине три золота, четыре серебра и две бронзы. Он завоевывал медали во всех гонках, в которых принимал участие.

По количеству медалей за всю историю среди лыжников Большунов делит второе место со шведом Сикстеном Йернбергом, у которого 4 золото, 3 серебра и 2 бронзы.

Первое место занимает норвежец Бьорн Дэли (8 золотых и четыре серебряных).

Главный соперник Большонову норвежец Йоханнес Клебо идет на четвертой строчке — 7 медалей (пять золотых, 1 серебро и 1 бронза).

Александр Большунов
Йоханнес Клебо
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