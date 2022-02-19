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Сегодня, 12:32

Поздняков: «Сегодня мы все стали свидетелями того, что Большунов — король лыж, а Вяльбе — королева»

Президент ОКР Поздняков поздравил Большунова с победой в масс-старте на Олимпиаде в Пекине
Иван Торопцев
Корреспондент

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.

«Сегодня мы все стали свидетелями, что Александр Большунов — король лыж, а Елена Вяльбе — королева! Когда организаторы пошли на сокращение дистанции, мы начали консультации с нашими юристами, насколько это соответствует правилам. Ну а после того, как Елена Вяльбе сказала, что нам все равно на какой дистанции выигрывать, мы придержали этот аргумент.

Очень примечательный момент хочу отметить, что 29 де-факто на Играх в Пекине + 71 медаль в Токио дают нам в сумме красивую сумму в 100 Олимпийских медалей! Я всех поздравляю с преодолением этого рубежа! Я счастлив за каждого спортсмена, кто эти медали завоевал!» — приводит пресс-служба ОКР слова Позднякова.

Сегодня, 19 февраля Большунов выиграл масс-старт на 28,4 километра и стал трехкратным олимпийским чемпионом.

Олимпиада 2022: Александр Большунов (справа) и&nbsp;Иван Якимушкин. Олимпиада 2022: Большунов выиграл масс-старт, Якимушкин — второй, Клебо сошел! Онлайн-трансляция 19 февраля

Источник: https://t.me/olympic_russia/9060
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Станислав Поздняков
ОКР
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