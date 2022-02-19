Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.

«Сегодня мы все стали свидетелями, что Александр Большунов — король лыж, а Елена Вяльбе — королева! Когда организаторы пошли на сокращение дистанции, мы начали консультации с нашими юристами, насколько это соответствует правилам. Ну а после того, как Елена Вяльбе сказала, что нам все равно на какой дистанции выигрывать, мы придержали этот аргумент.



Очень примечательный момент хочу отметить, что 29 де-факто на Играх в Пекине + 71 медаль в Токио дают нам в сумме красивую сумму в 100 Олимпийских медалей! Я всех поздравляю с преодолением этого рубежа! Я счастлив за каждого спортсмена, кто эти медали завоевал!» — приводит пресс-служба ОКР слова Позднякова.

Сегодня, 19 февраля Большунов выиграл масс-старт на 28,4 километра и стал трехкратным олимпийским чемпионом.