Большунов лидирует после половины сокращенного марафона на Олимпиаде в Пекине, Клебо проигрывает 15 секунд

Российский лыжник Александр Большунов лидирует после половины сокращенного марафона на Олимпиаде в Пекине.

Большунов прошел отметку в 14,2 километра на первом месте. Вторую строчку занимает еще один россиянин Иван Якимушкин (отставание +2,9 секунды), на третьем месте — француз Клеман Паризе (+3,4). Артем Мальцев идет на четвертом месте (+3,8), Денис Спицов делит седьмую строчку с американцем Скоттом Паттерсоном (+5,2).

Норвежец Йоханнес Клебо занимает 14-е место с отставанием от Большунова в 15,1 секунды.

Сегодня, 19 февраля FIS приняла решение сократить мужской марафон на Олимпиаде с 50 до 28,4 километра из-за неблагоприятных погодных условий в Китае. Гонка началась в 10.00 по московскому времени — на час позже, чем планировалось изначально.