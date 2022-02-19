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Сегодня, 10:41

Большунов лидирует после половины сокращенного марафона на Олимпиаде в Пекине, Клебо проигрывает 15 секунд

Иван Торопцев
Корреспондент

Российский лыжник Александр Большунов лидирует после половины сокращенного марафона на Олимпиаде в Пекине.

Большунов прошел отметку в 14,2 километра на первом месте. Вторую строчку занимает еще один россиянин Иван Якимушкин (отставание +2,9 секунды), на третьем месте — француз Клеман Паризе (+3,4). Артем Мальцев идет на четвертом месте (+3,8), Денис Спицов делит седьмую строчку с американцем Скоттом Паттерсоном (+5,2).

Норвежец Йоханнес Клебо занимает 14-е место с отставанием от Большунова в 15,1 секунды.

Сегодня, 19 февраля FIS приняла решение сократить мужской марафон на Олимпиаде с 50 до 28,4 километра из-за неблагоприятных погодных условий в Китае. Гонка началась в 10.00 по московскому времени — на час позже, чем планировалось изначально.

Олимпиада 2022: Александр Большунов vs&nbsp;Йоханнес Клебо. Олимпиада 2022: Большунов vs Клебо в масс-старте, наши против китайской пары в фигурке. Онлайн-трансляция 19 февраля

Олимпиада
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
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