Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки

Сегодня, 10:30

«Организаторы пошли на поводу у норвежцев!» Тихонов — о сокращении дистанции в мужском марафоне

Тихонов отреагировал на сокращение дистанции мужского марафона в лыжных гонках до 30 километров
Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Тихонов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший президент СБР Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение организаторов сократить дистанцию мужского марафона в лыжных гонках до 30 километров.

«Я согласен с Еленой Валерьевной, что гонку нужно было переносить, — сказал Тихонов «СЭ». — 50 есть 50. Для наших было бы намного лучше пробежать 50 километров. Интересно, кто сократил дистанцию — организаторы или тренеры стран. Я не думаю, что организаторы ни с кем не советовались. Кроме норвежцев этого никто не мог предложить. Если отказывались — не бегите. Есть олимпийская дисциплина, вот и вперед. Организаторы пошли на поводу у норвежцев. Как всегда, норвежцы отличаются, работают только на себя. Клебо на 50 ничего бы не сделал, а на этой дистанции сейчас посмотрим».

Ранее, 19 февраля, из-за непогоды лыжный марафон среди мужчин был перенесен с 09.00 на 10.00, а также сокращен с 50 на 30 километров.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Олимпиада
Александр Тихонов
2
1
Читайте также
«Русские — худший кошмар». Что пишут в Швеции о поражении в полуфинале Олимпиады
Большунов доказал, что он великий: измотав всех норвежцев, Александр выиграл марафон на Олимпиаде
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Сборная России поднялась на восьмое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине
Расписание соревнований по лыжным гонкам на Олимпиаде-2022 в Пекине: мужчины
Все медали 19 февраля Олимпиады-2022 в Пекине: Большунов выиграл золото в масс-старте
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 19 февраля
«Аня через сезон-другой, полагаю, закончит». Плющенко — об участии Щербаковой в следующей Олимпиаде
Российская конькобежка Сохрякова не смогла выйти в финал масс-старта Олимпиады-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вяльбе рассказала, что Клебо отказался бежать 50 километров в марафоне из-за непогоды на Олимпиаде-2022

Большунов лидирует после половины сокращенного марафона на Олимпиаде в Пекине, Клебо проигрывает 15 секунд
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости