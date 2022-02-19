Бывший президент СБР Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение организаторов сократить дистанцию мужского марафона в лыжных гонках до 30 километров.

«Я согласен с Еленой Валерьевной, что гонку нужно было переносить, — сказал Тихонов «СЭ». — 50 есть 50. Для наших было бы намного лучше пробежать 50 километров. Интересно, кто сократил дистанцию — организаторы или тренеры стран. Я не думаю, что организаторы ни с кем не советовались. Кроме норвежцев этого никто не мог предложить. Если отказывались — не бегите. Есть олимпийская дисциплина, вот и вперед. Организаторы пошли на поводу у норвежцев. Как всегда, норвежцы отличаются, работают только на себя. Клебо на 50 ничего бы не сделал, а на этой дистанции сейчас посмотрим».

Ранее, 19 февраля, из-за непогоды лыжный марафон среди мужчин был перенесен с 09.00 на 10.00, а также сокращен с 50 на 30 километров.