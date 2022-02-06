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Сегодня, 11:13

Денис Спицов упал менее чем за 3 километра до финиша скиатлона на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Российский лыжник Денис Спицов упал за 3 километра до финиша скиатлона на Олимпиаде в Пекине.

Спицов остановился, чтобы попить, выкинул бутылку, после чего споткнулся и упал.

Россиянину удалось быстро подняться на ноги, он сохранил второе место в гонке. За 1,2 километра до финиша его отрыв от идущего третьим финна Ийво Нисканена составляет более полуминуты.

Другой россиянин Александр Большунов лидирует в гонке с отрывом в 1 минуту и 19,4 секунды от Спицова.

Олимпиада 2022: Александр Большунов. Олимпиада 2022: Большунов бежит за первым золотом Пекина, Россия обошла США в команднике фигуристов. Онлайн-трансляция 6 февраля

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