Денис Спицов упал менее чем за 3 километра до финиша скиатлона на Олимпиаде в Пекине

Российский лыжник Денис Спицов упал за 3 километра до финиша скиатлона на Олимпиаде в Пекине.

Спицов остановился, чтобы попить, выкинул бутылку, после чего споткнулся и упал.

Россиянину удалось быстро подняться на ноги, он сохранил второе место в гонке. За 1,2 километра до финиша его отрыв от идущего третьим финна Ийво Нисканена составляет более полуминуты.

Другой россиянин Александр Большунов лидирует в гонке с отрывом в 1 минуту и 19,4 секунды от Спицова.