Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки

Сегодня, 20:02

Эмоциональная встреча Большунова с женой после возвращения из Пекина

Александр Большунов встретился с женой после возвращения из Пекина
Иван Шитик
Корреспондент

Трехкратный олимпийский чемпион Игр в Китае-2022 Александр Большунов вернулся рейсом из Пекина в Москву. В аэропорту Шереметьево его встретила жена Анна.

На Олимпийских играх в Пекине Александр Большунов стал олимпийским чемпионом в скиатлоне, масс-старте, а также в эстафете вместе с Алексеем Червоткиным, Денисом Спицовым и Сергеем Устюговым.

Также Большунов выиграл серебро в гонке с раздельным стартом и бронзу в командном спринте вместе с Александром Терентьевым.

Олимпиада
Александр Большунов
0
Читайте также
Головная боль: причины, симптомы, профилактика
Кошмар еще не закончился, впереди неизвестность. Что ждет Камилу Валиеву и Этери Тутберидзе в ближайшее время
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Арсений Грицюк об Олимпиаде: «Мне 20 лет, надеюсь, что это только начало»
Ангелина Голикова: «Если честно, очень устала, совсем нет сил. Я эмоционально пуста»
Руслан Захаров: «Олимпиада — настоящий праздник, очень счастлив, что пережил его»
Степанова и Букин поделилась эмоциями после Олимпиады в Пекине
Фигуристы Степанова и Букин рассказали об атмосфере на Олимпиаде в Пекине
Уайлд рассказал, что отпраздновал с друзьями свою медаль Олимпиады в Пекине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александр Большунов: «Три золотые медали – это великолепное достижение»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости