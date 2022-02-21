Эмоциональная встреча Большунова с женой после возвращения из Пекина

Александр Большунов встретился с женой после возвращения из Пекина

Трехкратный олимпийский чемпион Игр в Китае-2022 Александр Большунов вернулся рейсом из Пекина в Москву. В аэропорту Шереметьево его встретила жена Анна.

Александр и Анна Большуновы встретились после Олимпиады ? pic.twitter.com/EwnLFGJTNZ — Спорт-Экспресс (@sportexpress) February 21, 2022

На Олимпийских играх в Пекине Александр Большунов стал олимпийским чемпионом в скиатлоне, масс-старте, а также в эстафете вместе с Алексеем Червоткиным, Денисом Спицовым и Сергеем Устюговым.

Также Большунов выиграл серебро в гонке с раздельным стартом и бронзу в командном спринте вместе с Александром Терентьевым.