Юрий Бородавко: «Очень рад, что Россия — лыжная держава»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил выступление команды на Олимпиаде в Пекине.

«Очень трудно оценить выступление, — сказал Бородавко в эфире канала «Россия 24». — Спортсмены отдали очень много сил. Как получилось — так получилось. Все медали нас очень порадовали. У нас две восхитительные победы в двух эстафетах.

Три золотые медали Большунова дорогого стоят. Такого не было более 40 лет. И еще неофициальное звание короля лыж. Это ранее удавалось только трем спортсменам, это дорогого стоит.

Финский лыжник отморозил себе половые органы? Это халатность. Есть определенная экипировка, которая защищает. Пусть предъявляет к себе претензии.

Мы получали благодарность в звонках, смс, со всех регионов России. Радует, что Россия — спортивная держава, лыжная держава, что мы находимся на ведущих ролях».

На Олимпиаде в Пекине сборная России по лыжным гонкам завоевала 11 медалей — 4 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые.