Александр Большунов: «Три золотые медали – это великолепное достижение»

Российский лыжник Александр Большунов оценил свое выступление на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине после возвращения на родину.

«То, что мы дома, уже хорошо, - сказал Большунов в эфире канала «Россия 24». - Перелет прошел довольно быстро. Казалось, что туда летели дольше. Сейчас больше всего хочется спокойствия. Очень рад, что смог завоевать не одну, а три золотые медали. Это великолепное достижение.

Быть знаменосцем – это большая честь. Мне посчастливилось быть знаменосцем на закрытии Олимпиады. Единственное - если бы был флаг, то было бы намного круче. Но во флаге ОКР все цвета нашего триколора присутствуют. Где золотые ботинки? Не буду говорить, иначе вы начнете искать их тоже».

25-летний Александр Большунов на Играх в Пекине завоевал три золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую.