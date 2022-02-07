Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала серебро Олимпиады в Пекине
Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала серебряную медаль в смешанном командном многоборье на Олимпиаде в Пекине. Команда в сумме набрала 890,3 балла.
Первое место заняла команда Словении с результатом 1001,5 балла. Замкнула тройку Канада (844,6).
Отметим, что по ходу соревнований четыре команды (Япония, Австрия, Германия и Норвегия) получили штрафы за экипировку. У них не засчитали по дному прыжку.
Для сборной России это третья серебряная медаль на Играх в Пекине. Также у команды 2 золотые и 2 бронзовые (второе место в общекомандном медальном зачете).
Отметим, что у России не было медалей в прыжках на лыжах с трамплина больше 50 лет. Последний раз золотую медаль выиграл советский прыгун Владимир Белоусов на Олимпиаде-1968 в Гренобле.
Прыжки с трамплина
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины/Женщины
Смешанные командные соревнования
Финал
1. Словения — 1001,5
2. Россия — 890,3
3. Канада — 844,6
4. Япония — 836,3
5. Австрия — 818,0
6. Польша — 763,2
7. Чехия — 722,8
8. Норвегия — 707,9