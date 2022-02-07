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Сегодня, 16:27

У Австрии, Японии, Германии и Норвегии аннулировали прыжок в смешанных командных соревнованиях на Олимпиаде из-за комбинезонов

Иван Шитик
Корреспондент

Прыгуньи на лыжах с трамплина из сборных Германии, Австрии, Норвегии и Японии были дисквалифицированы в смешанных командных соревнованиях на Олимпийских играх-2022 в Пекине из-за проблем с комбинезонами.

Результаты спортсменок не были зачтены из-за несоответствия их комбинезонов установленным нормам, поэтому в зачет команд пошли не все все попытки.

В результате австрийцы, норвежцы и японцы квалифицировались в финальный раунд, команда Германии — нет.

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