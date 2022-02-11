Скандал в скелетоне: лидер сборной Никитина обрушилась с критикой на федерацию

Бронзовый призер Олимпийских игр-2014 в Сочи Елена Никитина неудачно провела две стартовые попытки в турнире скелетонистов в Пекине, а потом выступила с жестким заявлением.

Никитина приехала в Пекин с амбициями завоевать медаль. В этом сезоне Елена выиграла уже два этапа Кубка мира, а в начале января в сильнейшей компании была третьей. Результаты тренировочных заездов тоже внушали оптимизм: россиянка не выпадала из топ-6, а уж прибавлять в решающий момент она умеет.

Чтобы понять, как важна для Лены эта Олимпиада, достаточно знать — она ждала ее целых восемь лет! В Пхенчхан-2018 Никитину, как и многих других россиян, не пустил Международный олимпийский комитет. В прошлом году Елена взяла бронзу чемпионата мира, и сейчас казалось, должна быть на пике формы. Но что-то пошло не так.

Бегите от людей, которые по сто раз говорят, что у вас не получится

В женском скелетоне медалей на нынешних Олимпийских играх у сборной ОКР уже не будет, это можно констатировать с уверенностью. После двух попыток лучшая из россиянок Юлия Канакина идет 13-й с проигрышем в 1,17. Никитина — 18-я и проигрывает 1,65. Такое в виде спорта, где речь идет о сотых долях секунды, за два оставшихся заезда точно не отыгрывается. После завершения первого дня соревнований Елена опубликовала огненные сторис в Instagram.

Соцсети Никитиной. Фото Instagram

— Друзья, спасибо всем за поддержку, — написала Никитина. — Как вы видели, чуда не произошло, морально я была уничтожена еще в середине сезона. Очень-очень сложно было все преодолеть без последствий, я до последнего думала, что я справлюсь с этим, но не получилось. К сожалению, я не робот... Я очень давно хотела все рассказать вне зависимости от результата! Завтра я просто проеду два заезда для себя! Как раньше, не пытаясь никому ничего доказать. А просто насладиться процессом когда-то любимого мной дела!

Соцсети Никитиной. Фото Instagram

Раскрывать подробности происшедшего Никитина не стала. Хотя уже в следующей записи прозрачно намекнула, что речь о конфликте с руководством федерации.

— Бегите от людей, которые ждут ваших ошибок, бегите от людей, которые по сто раз говорят, что у вас не получится, — написала Никитина. — Не терпите это! Никогда! Это может растоптать даже самых сильных! Куда бежать, если это руководители, я пока не знаю... Самое страшное, что в тебе убивают любовь! Любовь к твоему спорту, которому ты посвятил всю жизнь. Блин, я так люблю свою жизнь, и я никогда не буду причастна к этой грязи. Да, сегодня я не справилась со всем происходящим. Но это не конец, жизнь продолжается!

Третьяков и Рукосуев будут бороться за медаль

Президент Федерации бобслея и скелетона России Елена Аникина в ответ на вопрос корреспондента «СЭ» комментировать слова Никитиной отказалась. Сама спортсменка тоже пока не стала развивать тему, хотя наверняка расскажет все уже в субботу, после окончания выступлений в Пекине.

Вообще, обиды на федерацию в бобслее и скелетоне случаются очень часто. Поводов для недовольства в этом спорте много: количество лучшего инвентаря, а также классных разгоняющих (если речь идет о бобслее) ограничено. На плохих коньках или со слабым разгоном бороться за медаль нереально. А уж кому достанется все самое лучшее — тут нередко включаются интриги и подковерная борьба. Это происходит не только у нас, а в любой сборной топ-уровня.

У мужчин в скелетоне наши дела пока идут гораздо лучше, чем у женщин. Медали будут разыграны уже сегодня днем, пока россияне Александр Третьяков и Евгений Рукосуев делят четвертое место. Проигрыш от бронзовой позиции китайца Вана — меньше 0,1, то есть вполне отыгрываемый.

Интересно, кстати, что Рукосуев вообще попал на эту Олимпиаду волей случая, после того как лидер Никита Трегубов сдал положительный тест на коронавирус и не смог полететь в Пекин. У Трегубова тогда тоже были вопросы к федерации, которая, не дожидаясь возможного положительного исхода, сразу провела замену. Но в итоге получить отрицательный тест вовремя Никита так и не сумел.