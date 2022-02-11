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Лыжницы идут за медалью, Логинов и Цветков проверят удачу в спринте. Чего ждать на Олимпиаде 12 февраля

12 февраля на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 6 комплектов медалей
Антон Бабошин
Корреспондент
Александр Логинов.
Фото Getty Images
Главные события субботы на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Итак, пекинские Игры подобрались к своему экватору, ведь все Олимпиады длятся 16 соревновательных дней, а первые семь уже позади. В пятницу российских болельщиков порадовал серебром Александр Большунов в лыжной разделке, а по общему количеству наград мы по-прежнему третьи вслед за Норвегией и Австрией. В субботу на кону шесть комплектов медалей, и во всех этих видах программы не обойдется без представителей команды ОКР. Поэтому выходные — повод еще активнее болеть за российских спортсменов.

Олимпиада-2022: 12&nbsp;февраля. Олимпиада 2022: женская эстафета в лыжах, мужской спринт в биатлоне и другие события. Онлайн-трансляция 12 февраля

Забрать должок у фортуны

Одним из самых ожидаемых для нас субботних стартов будет женская лыжная эстафета, на которую все мы возлагаем большие надежды. Лидер сборной России Наталья Непряева взяла в Пекине серебро скиатлона, а также была невероятно близка к пьедесталу в разделке, уступив в борьбе за бронзу 0,1 секунды. И такое ощущение, что судьба осталась в долгу перед Натальей. Можно попробовать потребовать этот долг вернуть.

Тем более что в Пхенчхане четыре года назад россиянки брали бронзу, а единственную эстафету в нынешнем сезоне Кубка мира и вовсе выиграли. На этапе в Лиллехаммере Юлия Ступак, Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова опередили всех. В Пекине сборная России побежит тем же составом.

Да, помимо Непряевой, остальные россиянки на Олимпиаде пока не блистали, но та же Ступак разделку провела гораздо лучше скиатлона, Степанова билась в личном спринте. К тому же, перефразировав знаменитую фразу из «Покровских ворот», хочется воскликнуть: «А у кого здесь нет проблем с составом? Нет, назови! Я жду!»

Например, сборная Норвегии не от хорошей жизни переставила Терезу Йохауг на второй классический этап после Тирил Венг, а коньком побегут Хелена Мари Фоссесхольм и Рагнхильд Хага — никто из них, кроме Йохауг, в Пекине ничего не показал. У Финляндии будет мощная вторая половина дистанции, где заявлены Кертту Нисканен и Криста Пармакоски, но Йоханна Мятинтало и Анна Килленен в личных гонках были во втором десятке. У Швеции и вовсе стартером и финишером поставили чистых спринтерш Майю Дальквист и Юнну Сундлинг. Помимо этих команд, в борьбу за медали также могут вмешаться американки и немки. Но мы очень надеемся на российских девушек.

Наталья Непряева. Не пропустите женскую эстафету в лыжах. Россия может даже выиграть!

Ждем подвигов в субботу мы и от биатлонистов, которые побегут спринт. Причем если в индивидуальной гонке режиссер трансляций не очень часто показывал нам россиян, то теперь не заметить их будет очень трудно. Дело в том, что ставший четвертым в индивидуалке Максим Цветков, лидер команды Александр Логинов и Эдуард Латыпов уйдут на дистанцию одними из первых, да еще и плотной группой — 9-м, 10-м, 12-м соответственно.

Из сильных соперников впереди только француз Симон Дестье и норвежец Ветле Сьястад Кристиансен, поэтому россияне должны стать забойщиками в этой гонке. И мы не будем против, если их в итоге так никто и не настигнет. Тем более что и Логинов, и Латыпов в нынешнем сезоне уже были в призах спринтерских гонок Кубка мира.

Основные конкуренты стартуют чуть позади: Йоханнес Бе будет 16-м, Кентен Фийон Майе — 18-м, Антон Смольский — 24-м, Тарьей Бе — 27-м, Бенедикт Долль — 30-м, Эмильен Жаклен — 34-м. Не забываем и про лидера спринтерского зачета Кубка мира Себастьяна Самуэльссона, хотя швед в Китае пока явно не блещет — у него 56-й стартовый номер.

10.30. Лыжные гонки. Эстафета 4х5 км. Женщины
12.00. Биатлон. Спринт, 10 км. Мужчины

Максим Цветков. Цветков упустил победу последним выстрелом. Максим был безупречен, пока не думал о медалях

Танцуют все

В субботу на льду Национального крытого стадиона в Пекине начнутся соревнования в танцах на льду у фигуристов — 23 дуэта покажут ритм-танец. Чтобы квалифицироваться в произвольную программу, нужно попасть в число 20 лучших.

Россию представят три танцевальные пары. Третью разминку откроют Диана Дэвис и Глеб Смолкин, у которых девятый стартовый номер, 16-ми в четвертой разминке выступят Александра Степанова и Иван Букин, а 19-ми (и первыми в сильнейшей разминке) на лед выйдут Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Синицина с Кацалаповым — чемпионы мира-2021 и главная надежда российских болельщиков в этом виде программы. Правда, в ходе командного турнира они удивили тем, что в обеих программах оказались вторыми вслед за американцами. В ритм-танце россиян обошли Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, а в произвольном — Мэдисон Чок и Эван Бейтс. А ведь есть еще многолетние мировые лидеры в танцах французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, не выступавшие в команднике. Поэтому борьба будет жаркой, и пропускать это никак нельзя.

Пора решающих матчей пришла в женском хоккейном турнире, и теперь каждый матч может стать последним для любой команды. Сборная России, столкнувшаяся перед Олимпиадой и уже по ее ходу с серьезными кадровыми проблемами, в четвертьфинале вновь сыграет со Швейцарией. Именно с победы над этими соперницами команда Евгения Бобарико начала турнир. Но после этого были крупные поражения от США, Канады и Финляндии.

Да и сложности с составом никуда не делись, тренерскому штабу постоянно приходится латать заявку как тришкин кафтан. Поэтому если россиянкам удастся вновь обыграть Швейцарию и добраться до полуфинала — это уже будет достижение.

Российские хоккеистки всухую проиграли Финляндии. Русских хоккеисток разгромили третий раз за Олимпиаду. И теперь это даже не Канада или США

А вот женской команде по керлингу во главе со скипом Алиной Ковалевой пора бы набирать обороты. Россиянки на старте проиграли соперницам из США и Швейцарии, и пора бы на третий игровой день открывать счет победам. В очередной день нашими соперницами будут керлингистки из Азии. Сначала россиянки сыграют с командой Кореи. А вечером сразятся со сборной Японии. Между прочим, обе эти команды — призеры прошлой Олимпиады. Но отступать уже некуда.

4.05. Керлинг. Женщины. Групповой этап. Корея — Россия
7.10. Хоккей. Женщины. Четвертьфинал. Россия — Швейцария
14.00. Фигурное катание. Танцы. Ритм-танец
15.05. Керлинг. Женщины. Групповой этап. Россия — Япония

Вик Уайлд. «Уайлд будет конкурентоспособен еще долго». Наш первый герой сноуборда Илюхина — о медали Вика

Быстрее и выше

В личных соревнованиях по борд-кроссу российским сноубордистам преуспеть не удалось. Поэтому в субботу Даниил Донских и Кристина Пауль попробуют взять реванш в первом в олимпийской истории командном турнире. Соперники по четвертьфиналу у нас как на подбор — США, Канада и Франция. А для продолжения борьбы нужно занимать одно из первых двух мест. Желаем россиянам удачи.

Как и нашим конькобежцам, которым пока так и не удается добраться до медалей на этих Олимпийских играх. Возможно, удачу сборной России принесет женская гонка преследования, в которой мы являемся призером ЧМ-2021. В субботу в этом виде программы пройдут четвертьфинальные забеги — у нас в четверку попали Елизавета Голубева, Анастасия Григорьева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина. Регламент довольно жесткий — хотя восемь команд бегут парами, победа или поражение в конкретной дуэли ничего не значат. Дальше пройдут четыре сборные, показавшие лучшие результаты.

А дальше болельщики насладятся спринтом — мужская 500-метровка традиционно является одним из самых зрелищных видов программы. К сожалению, мы не увидим на этой дистанции рекордсмена мира Павла Кулижникова. Один из лидеров российской сборной еще неделю назад сообщил, что в нынешнем сезоне 500-метровка у него совсем не идет и он сосредоточится на забегах на 1000 метров. Здесь же стартуют Виктор Муштаков, Руслан Мурашов и Артем Арефьев.

Еще один очень зрелищный вид — мужские прыжки со 140-метрового трамплина. Россияне неплохо выступили в квалификации, а Данил Садреев и вовсе улетел дальше всех участников соревнований и с прыжком на 136,5 метра стал шестым. У Евгения Климова пятый по дальности прыжок (130 метров) и 13-й результат, Роман Трофимов — 16-й, Михаил Назаров — 21-й. В субботу спортсменам предстоит сделать еще по три попытки, последние две из которых будут зачетными.

А вот в женском скелетоне, увы, медали будут разыграны без участия россиянок. Нет, Юлия Канакина, Алина Тарарыченкова и Елена Никитина проедут третью и четвертую попытки. Но вот по результатам первых двух они от медалей очень далеки. Лидирует, причем очень неожиданно, австралийка Жаклин Нарракотт, тогда как Канакина идет 13-й, Тарарыченкова — 15-й, а Никитина — 18-й.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

5.00. Сноуборд. Борд-кросс. Смешанные команды. Четвертьфиналы
5.30. Сноуборд. Борд-кросс. Смешанные команды. Полуфиналы
6.00. Сноуборд. Борд-кросс. Смешанные команды. Финал
11.00. Конькобежный спорт. Гонка преследования. Женщины. Четвертьфиналы
11.53. Конькобежный спорт. 500 м. Мужчины
14.00. Прыжки с трамплина. HS 140. Мужчины. Первая попытка
15.00. Прыжки с трамплина. HS 140. Мужчины. Вторая попытка
15.20. Скелетон. Женщины. Третья попытка
16.55. Скелетон. Женщины. Четвертая попытка

Олимпиада
Сборная России по биатлону
Сборная России по керлингу
Сборная России по конькобежному спорту
Сборная России по лыжным гонкам
Сборная России по сноуборду
Сборная России по фигурному катанию
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
Елена Никитина
Юлия Канакина
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