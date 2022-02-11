Лыжницы идут за медалью, Логинов и Цветков проверят удачу в спринте. Чего ждать на Олимпиаде 12 февраля

Итак, пекинские Игры подобрались к своему экватору, ведь все Олимпиады длятся 16 соревновательных дней, а первые семь уже позади. В пятницу российских болельщиков порадовал серебром Александр Большунов в лыжной разделке, а по общему количеству наград мы по-прежнему третьи вслед за Норвегией и Австрией. В субботу на кону шесть комплектов медалей, и во всех этих видах программы не обойдется без представителей команды ОКР. Поэтому выходные — повод еще активнее болеть за российских спортсменов.

Забрать должок у фортуны

Одним из самых ожидаемых для нас субботних стартов будет женская лыжная эстафета, на которую все мы возлагаем большие надежды. Лидер сборной России Наталья Непряева взяла в Пекине серебро скиатлона, а также была невероятно близка к пьедесталу в разделке, уступив в борьбе за бронзу 0,1 секунды. И такое ощущение, что судьба осталась в долгу перед Натальей. Можно попробовать потребовать этот долг вернуть.

Тем более что в Пхенчхане четыре года назад россиянки брали бронзу, а единственную эстафету в нынешнем сезоне Кубка мира и вовсе выиграли. На этапе в Лиллехаммере Юлия Ступак, Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова опередили всех. В Пекине сборная России побежит тем же составом.

Да, помимо Непряевой, остальные россиянки на Олимпиаде пока не блистали, но та же Ступак разделку провела гораздо лучше скиатлона, Степанова билась в личном спринте. К тому же, перефразировав знаменитую фразу из «Покровских ворот», хочется воскликнуть: «А у кого здесь нет проблем с составом? Нет, назови! Я жду!»

Например, сборная Норвегии не от хорошей жизни переставила Терезу Йохауг на второй классический этап после Тирил Венг, а коньком побегут Хелена Мари Фоссесхольм и Рагнхильд Хага — никто из них, кроме Йохауг, в Пекине ничего не показал. У Финляндии будет мощная вторая половина дистанции, где заявлены Кертту Нисканен и Криста Пармакоски, но Йоханна Мятинтало и Анна Килленен в личных гонках были во втором десятке. У Швеции и вовсе стартером и финишером поставили чистых спринтерш Майю Дальквист и Юнну Сундлинг. Помимо этих команд, в борьбу за медали также могут вмешаться американки и немки. Но мы очень надеемся на российских девушек.

Ждем подвигов в субботу мы и от биатлонистов, которые побегут спринт. Причем если в индивидуальной гонке режиссер трансляций не очень часто показывал нам россиян, то теперь не заметить их будет очень трудно. Дело в том, что ставший четвертым в индивидуалке Максим Цветков, лидер команды Александр Логинов и Эдуард Латыпов уйдут на дистанцию одними из первых, да еще и плотной группой — 9-м, 10-м, 12-м соответственно.

Из сильных соперников впереди только француз Симон Дестье и норвежец Ветле Сьястад Кристиансен, поэтому россияне должны стать забойщиками в этой гонке. И мы не будем против, если их в итоге так никто и не настигнет. Тем более что и Логинов, и Латыпов в нынешнем сезоне уже были в призах спринтерских гонок Кубка мира.

Основные конкуренты стартуют чуть позади: Йоханнес Бе будет 16-м, Кентен Фийон Майе — 18-м, Антон Смольский — 24-м, Тарьей Бе — 27-м, Бенедикт Долль — 30-м, Эмильен Жаклен — 34-м. Не забываем и про лидера спринтерского зачета Кубка мира Себастьяна Самуэльссона, хотя швед в Китае пока явно не блещет — у него 56-й стартовый номер.

10.30. Лыжные гонки. Эстафета 4х5 км. Женщины

12.00. Биатлон. Спринт, 10 км. Мужчины

Танцуют все

В субботу на льду Национального крытого стадиона в Пекине начнутся соревнования в танцах на льду у фигуристов — 23 дуэта покажут ритм-танец. Чтобы квалифицироваться в произвольную программу, нужно попасть в число 20 лучших.

Россию представят три танцевальные пары. Третью разминку откроют Диана Дэвис и Глеб Смолкин, у которых девятый стартовый номер, 16-ми в четвертой разминке выступят Александра Степанова и Иван Букин, а 19-ми (и первыми в сильнейшей разминке) на лед выйдут Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Синицина с Кацалаповым — чемпионы мира-2021 и главная надежда российских болельщиков в этом виде программы. Правда, в ходе командного турнира они удивили тем, что в обеих программах оказались вторыми вслед за американцами. В ритм-танце россиян обошли Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, а в произвольном — Мэдисон Чок и Эван Бейтс. А ведь есть еще многолетние мировые лидеры в танцах французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, не выступавшие в команднике. Поэтому борьба будет жаркой, и пропускать это никак нельзя.

Пора решающих матчей пришла в женском хоккейном турнире, и теперь каждый матч может стать последним для любой команды. Сборная России, столкнувшаяся перед Олимпиадой и уже по ее ходу с серьезными кадровыми проблемами, в четвертьфинале вновь сыграет со Швейцарией. Именно с победы над этими соперницами команда Евгения Бобарико начала турнир. Но после этого были крупные поражения от США, Канады и Финляндии.

Да и сложности с составом никуда не делись, тренерскому штабу постоянно приходится латать заявку как тришкин кафтан. Поэтому если россиянкам удастся вновь обыграть Швейцарию и добраться до полуфинала — это уже будет достижение.

А вот женской команде по керлингу во главе со скипом Алиной Ковалевой пора бы набирать обороты. Россиянки на старте проиграли соперницам из США и Швейцарии, и пора бы на третий игровой день открывать счет победам. В очередной день нашими соперницами будут керлингистки из Азии. Сначала россиянки сыграют с командой Кореи. А вечером сразятся со сборной Японии. Между прочим, обе эти команды — призеры прошлой Олимпиады. Но отступать уже некуда.

4.05. Керлинг. Женщины. Групповой этап. Корея — Россия

7.10. Хоккей. Женщины. Четвертьфинал. Россия — Швейцария

14.00. Фигурное катание. Танцы. Ритм-танец

15.05. Керлинг. Женщины. Групповой этап. Россия — Япония

Быстрее и выше

В личных соревнованиях по борд-кроссу российским сноубордистам преуспеть не удалось. Поэтому в субботу Даниил Донских и Кристина Пауль попробуют взять реванш в первом в олимпийской истории командном турнире. Соперники по четвертьфиналу у нас как на подбор — США, Канада и Франция. А для продолжения борьбы нужно занимать одно из первых двух мест. Желаем россиянам удачи.

Как и нашим конькобежцам, которым пока так и не удается добраться до медалей на этих Олимпийских играх. Возможно, удачу сборной России принесет женская гонка преследования, в которой мы являемся призером ЧМ-2021. В субботу в этом виде программы пройдут четвертьфинальные забеги — у нас в четверку попали Елизавета Голубева, Анастасия Григорьева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина. Регламент довольно жесткий — хотя восемь команд бегут парами, победа или поражение в конкретной дуэли ничего не значат. Дальше пройдут четыре сборные, показавшие лучшие результаты.

А дальше болельщики насладятся спринтом — мужская 500-метровка традиционно является одним из самых зрелищных видов программы. К сожалению, мы не увидим на этой дистанции рекордсмена мира Павла Кулижникова. Один из лидеров российской сборной еще неделю назад сообщил, что в нынешнем сезоне 500-метровка у него совсем не идет и он сосредоточится на забегах на 1000 метров. Здесь же стартуют Виктор Муштаков, Руслан Мурашов и Артем Арефьев.

Еще один очень зрелищный вид — мужские прыжки со 140-метрового трамплина. Россияне неплохо выступили в квалификации, а Данил Садреев и вовсе улетел дальше всех участников соревнований и с прыжком на 136,5 метра стал шестым. У Евгения Климова пятый по дальности прыжок (130 метров) и 13-й результат, Роман Трофимов — 16-й, Михаил Назаров — 21-й. В субботу спортсменам предстоит сделать еще по три попытки, последние две из которых будут зачетными.

А вот в женском скелетоне, увы, медали будут разыграны без участия россиянок. Нет, Юлия Канакина, Алина Тарарыченкова и Елена Никитина проедут третью и четвертую попытки. Но вот по результатам первых двух они от медалей очень далеки. Лидирует, причем очень неожиданно, австралийка Жаклин Нарракотт, тогда как Канакина идет 13-й, Тарарыченкова — 15-й, а Никитина — 18-й.

5.00. Сноуборд. Борд-кросс. Смешанные команды. Четвертьфиналы

5.30. Сноуборд. Борд-кросс. Смешанные команды. Полуфиналы

6.00. Сноуборд. Борд-кросс. Смешанные команды. Финал

11.00. Конькобежный спорт. Гонка преследования. Женщины. Четвертьфиналы

11.53. Конькобежный спорт. 500 м. Мужчины

14.00. Прыжки с трамплина. HS 140. Мужчины. Первая попытка

15.00. Прыжки с трамплина. HS 140. Мужчины. Вторая попытка

15.20. Скелетон. Женщины. Третья попытка

16.55. Скелетон. Женщины. Четвертая попытка