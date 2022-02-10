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Сегодня, 22:00

Возвращение Большунова, битва с Данией на льду. Как не продлить медальную «засуху»

11 февраля на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 7 комплектов медалей
Антон Бабошин
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото Getty Images
Главные события 11 февраля, седьмого дня зимних Олимпийских игр в Пекине.

Четверг оказался для российских спортсменов в Пекине неудачным днем — у нас сразу две «деревянных медали» и ни одного призового места. Это привело к тому, что по общему количеству наград команду ОКР на Играх обошли австрийцы и норвежцы.

Но не стоит унывать, пока это не более чем досадная случайность. Давайте надеяться, что в пятницу результаты будут лучше — в розыгрыше семь комплектов наград, и в нескольких видах у россиян отличные шансы.

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Капитан Большунов

В четверг главной трагедией для всех российских болельщиков стало четвертое место Натальи Непряевой — она мощно накатывала на финиш гонки на 10 километров классическим стилем с раздельным стартом, но в итоге ей чуть-чуть не хватило — не то сил, не то везения, не то дистанции. От медали ее отделили неосязаемые 0,1 секунды.

Надеемся, что в седьмой день Игр подобной нервотрепки наши лыжники избегут. Им предстоит та же классическая «разделка», только дистанция будет длинней — 15 километров. И наши основные надежды связаны, конечно, с Александром Большуновым, уже взявшим на этих Играх золото в скиатлоне. Кстати, если ту гонку выиграл старший лейтенант Большунов, то на старт «разделки» выйдет уже капитан Большунов — глава Росгвардии Виктор Золотов накануне присвоил триумфатору очередное воинское звание.

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В нынешнем сезоне Большунов уже дважды попадал на пьедестал в этой дисциплине, причем обе эти 15-километровых гонки «классикой» выиграл финн Ийво Нисканен. Помимо него, еще одним явным претендентом на победу будет Дарио Колонья — швейцарец в текущем розыгрыше Кубка мира не блещет, но «разделку» он выигрывал на трех предыдущих Олимпиадах подряд, вне зависимости от стиля!

Между прочим, все четверо россиян значатся в седьмом десятке стартового протокола, и уйдут на дистанцию уже после основных конкурентов. Помимо Большунова, на гонку заявлены Алексей Червоткин, также попадавший на «пятнашке» в призы на Кубке мира, Илья Семиков и Алексей Якимушкин. А вот призер скиатлона Денис Спицов не попал в состав, хотя четыре года назад в коньковой «разделке» Пхенчхана был третьим.

После небольшого перерыва возобновляется олимпийский турнир по биатлону, и в пятницу нас ждет женский спринт. Индивидуальная гонка сложилась для российской сборной не так, как хотелось бы, но теперь мы увидим совсем другую историю — где на первых ролях не спринтеры, а бегунки.

Причем побегут сразу — главные претенденты на титул сосредоточились в первой стартовой группе — так, под №1 на трассу уйдет норвежка Тириль Экхофф. А в первых 15 строках стартового протокола также ее соотечественница и лидер Кубка мира Марта Олсбю Ройселанн, победительница «индивидуалки» немка Дениза Херманн, француженки Анаис Шевалье-Буше и Жюстин Бреза-Буше.

А также лучшая из россиянок в предыдущей гонке Кристина Резцова, у которой седьмой номер. Следующей представительницей команды ОКР под №36 станет Ульяна Нигматуллина — посмотрим, как призер смешанной эстафеты оправилась от 10 промахов в индивидуальной гонке. Под №43 стартует Ирина Казакевич, а 67-й номер достался Светлане Мироновой.

10.00. Лыжные гонки. 15 км классическим стилем. Мужчины
12.00. Биатлон. Спринт, 7,5 км. Женщины

Против Дании и Швейцарии

Сборная России по хоккею стартовала на Играх с невзрачного матча против Швейцарии, в котором за 60 минут игры соперники забросили только одну шайбу. Хорошо, что это сделал российский форвард Антон Слепышев, причем не без доли везения. Впрочем, и во втором матче группы В голов было немногим больше — три.

Зато там состоялась первая пекинская сенсация — команда Дании обыграла Чехию. Счет вы легко угадаете. Этот результат запутал турнирные расклады в квартете. Напомним, что вылететь после первого этапа невозможно, зато победитель группы пройдет напрямую в четвертьфинал.

И при определенных условиях Россия может гарантировать себе первое место уже в пятницу. Для этого нужно побеждать Данию и надеяться, что Швейцария отнимет очки у Чехии. Впрочем, болельщиков сейчас больше интересуют не турнирные расклады, а игра. С ней у нас в первом матче были проблемы. И прояснить ситуацию должна встреча с северянами, которые формально считались аутсайдером. Надо набирать форму через игры — увидим ли мы это на площадке?

9&nbsp;февраля. Пекин. Чехия&nbsp;&mdash; Дания&nbsp;&mdash; 1:2. Петер Регин (в&nbsp;центре). Следующий соперник России — сборная из нехоккейной страны. Там болельщики дают деньги на контракты игроков

Между прочим, во второй половине дня состоится еще одна встреча России и Дании на пекинском льду — сойдутся мужские сборные по керлингу. Команда скипа Сергея Глухова после обидного стартового поражения от США в четверг обыграла хозяев Олимпиады. Теперь, в очередной игровой день, нам предстоят матчи с Данией и Швейцарией. Интересно, что ни те, ни другие пока не знают побед в Пекине.

Кстати, со Швейцарией в керлинг сыграют и российские девушки. Команда Алины Ковалевой неудачно начала турнир, крупно проиграв американкам. Швейцарки же победили на старте уже дважды. Может, их первое поражение придется на матч с Россией?

4.05. Керлинг. Мужчины. Групповой этап. Швейцария — Россия
7.10. Хоккей. Мужчины. Предварительный этап. Группа В. Дания — Россия
9.05. Керлинг. Женщины. Групповой этап. Швейцария — Россия
15.05. Керлинг. Мужчины. Групповой этап. Россия — Дания

Запредельно быстро

Самый скоротечный из олимпийских турниров проходит в скелетоне. Два комплекта наград, три соревновательных дня. Мужчины в четверг проехали первые две зачетных попытки. Наш суперветеран Александр Третьяков в первом спуске стал вторым, но затем показал только восьмое время, и по сумме идет четвертым. Сразу следом за ним — Евгений Рукосуев, а вот Даниил Романов уже не претендует на высокие места. Поздним вечером пятницы по китайскому времени мы узнаем, будут ли в мужском скелетоне российские призеры.

А женщины, напротив, вступят в борьбу за награды прямо с утра. И здесь наши надежды связаны с опытнейшей Еленой Никитиной. Лидер сборной России — призер еще сочинской Олимпиады, четырехкратная чемпионка Европы (три титула за четыре предыдущих года), а также призер прошлогоднего ЧМ и Кубка мира нынешнего сезона. Кроме нее, на старт выйдут Елена Канакина и Алина Тарарыченкова.

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В утренней олимпийской программе также финал в сноубордическом хаф-пайпе, где россияне не представлены, и женский горнолыжный супергигант, где от России выступит Юлия Плешкова. Также днем пройдет квалификация в мужских прыжках с большого трамплина, в которой примут участие Евгений Климов, Данил Садреев, Роман Трофимов и Михаил Назаров.

Также мы будем пристально следить за конькобежцами — в пятницу мужчины выйдут на старт самой длинной дистанции 10000 метров. Претендентов всего 12, и среди них есть россиянин Александр Румянцев, являющийся призером ЧМ-2021 в этой дисциплине. Соперничать ему предстоит с действующим обладателем титула Тедом-Яном Блуменом из Канады, чемпионом мира Нильсом ван дер Пулом из Швеции, голландцами Йорритом Бергсмой и Патриком Рустом.

А в шорт-треке будут разыграны медали в забегах на 1000 метров у женщин. До четвертьфиналов добрались две россиянки — Анна Вострикова и Екатерина Ефременкова, причем они стартуют в одном забеге. А чтобы гарантированно пройти дальше, надо занимать одно из первых двух мест.

Также пройдет квалификация на 500-метровке у мужчин, где выступят Павел Ситников и Константин Ивлиев. И полуфиналы в мужской эстафете, где соперниками у России будут корейцы, голландцы и венгры.

4.30. Скелетон. Женщины. Первая попытка
4.30. Сноуборд. Хаф-пайп. Мужчины. Финал
6.00. Скелетон. Женщины. Вторая попытка
6.00. Горные лыжи. Супергигант. Женщины
11.00. Конькобежный спорт. 10000 м. Мужчины
12.45. Прыжки с трамплина. HS 142. Мужчины. Квалификация
14.00. Шорт-трек. 1000 м. Женщины. Четвертьфиналы
14.18. Шорт-трек. 500 м. Мужчины. Квалификация
14.55. Шорт-трек. 1000 м. Женщины. Полуфиналы
15.04. Шорт-трек. Эстафета 5000 м. Мужчины. Полуфиналы
15.20. Скелетон. Мужчины. Третья попытка
15.43. Шорт-трек. 1000 м. Женщины. Финал
16.55. Скелетон. Мужчины. Четвертая попытка

Олимпиада
Сборная России по биатлону
Сборная России по керлингу
Сборная России по конькобежному спорту
Сборная России по лыжным гонкам
Сборная России по сноуборду
Сборная России по хоккею
Сборная России по шорт-треку
Александр Большунов
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