Возвращение Большунова, битва с Данией на льду. Как не продлить медальную «засуху»

Четверг оказался для российских спортсменов в Пекине неудачным днем — у нас сразу две «деревянных медали» и ни одного призового места. Это привело к тому, что по общему количеству наград команду ОКР на Играх обошли австрийцы и норвежцы.

Но не стоит унывать, пока это не более чем досадная случайность. Давайте надеяться, что в пятницу результаты будут лучше — в розыгрыше семь комплектов наград, и в нескольких видах у россиян отличные шансы.

Капитан Большунов

В четверг главной трагедией для всех российских болельщиков стало четвертое место Натальи Непряевой — она мощно накатывала на финиш гонки на 10 километров классическим стилем с раздельным стартом, но в итоге ей чуть-чуть не хватило — не то сил, не то везения, не то дистанции. От медали ее отделили неосязаемые 0,1 секунды.

Надеемся, что в седьмой день Игр подобной нервотрепки наши лыжники избегут. Им предстоит та же классическая «разделка», только дистанция будет длинней — 15 километров. И наши основные надежды связаны, конечно, с Александром Большуновым, уже взявшим на этих Играх золото в скиатлоне. Кстати, если ту гонку выиграл старший лейтенант Большунов, то на старт «разделки» выйдет уже капитан Большунов — глава Росгвардии Виктор Золотов накануне присвоил триумфатору очередное воинское звание.

В нынешнем сезоне Большунов уже дважды попадал на пьедестал в этой дисциплине, причем обе эти 15-километровых гонки «классикой» выиграл финн Ийво Нисканен. Помимо него, еще одним явным претендентом на победу будет Дарио Колонья — швейцарец в текущем розыгрыше Кубка мира не блещет, но «разделку» он выигрывал на трех предыдущих Олимпиадах подряд, вне зависимости от стиля!

Между прочим, все четверо россиян значатся в седьмом десятке стартового протокола, и уйдут на дистанцию уже после основных конкурентов. Помимо Большунова, на гонку заявлены Алексей Червоткин, также попадавший на «пятнашке» в призы на Кубке мира, Илья Семиков и Алексей Якимушкин. А вот призер скиатлона Денис Спицов не попал в состав, хотя четыре года назад в коньковой «разделке» Пхенчхана был третьим.

После небольшого перерыва возобновляется олимпийский турнир по биатлону, и в пятницу нас ждет женский спринт. Индивидуальная гонка сложилась для российской сборной не так, как хотелось бы, но теперь мы увидим совсем другую историю — где на первых ролях не спринтеры, а бегунки.

Причем побегут сразу — главные претенденты на титул сосредоточились в первой стартовой группе — так, под №1 на трассу уйдет норвежка Тириль Экхофф. А в первых 15 строках стартового протокола также ее соотечественница и лидер Кубка мира Марта Олсбю Ройселанн, победительница «индивидуалки» немка Дениза Херманн, француженки Анаис Шевалье-Буше и Жюстин Бреза-Буше.

А также лучшая из россиянок в предыдущей гонке Кристина Резцова, у которой седьмой номер. Следующей представительницей команды ОКР под №36 станет Ульяна Нигматуллина — посмотрим, как призер смешанной эстафеты оправилась от 10 промахов в индивидуальной гонке. Под №43 стартует Ирина Казакевич, а 67-й номер достался Светлане Мироновой.

10.00. Лыжные гонки. 15 км классическим стилем. Мужчины

12.00. Биатлон. Спринт, 7,5 км. Женщины

Против Дании и Швейцарии

Сборная России по хоккею стартовала на Играх с невзрачного матча против Швейцарии, в котором за 60 минут игры соперники забросили только одну шайбу. Хорошо, что это сделал российский форвард Антон Слепышев, причем не без доли везения. Впрочем, и во втором матче группы В голов было немногим больше — три.

Зато там состоялась первая пекинская сенсация — команда Дании обыграла Чехию. Счет вы легко угадаете. Этот результат запутал турнирные расклады в квартете. Напомним, что вылететь после первого этапа невозможно, зато победитель группы пройдет напрямую в четвертьфинал.

И при определенных условиях Россия может гарантировать себе первое место уже в пятницу. Для этого нужно побеждать Данию и надеяться, что Швейцария отнимет очки у Чехии. Впрочем, болельщиков сейчас больше интересуют не турнирные расклады, а игра. С ней у нас в первом матче были проблемы. И прояснить ситуацию должна встреча с северянами, которые формально считались аутсайдером. Надо набирать форму через игры — увидим ли мы это на площадке?

Между прочим, во второй половине дня состоится еще одна встреча России и Дании на пекинском льду — сойдутся мужские сборные по керлингу. Команда скипа Сергея Глухова после обидного стартового поражения от США в четверг обыграла хозяев Олимпиады. Теперь, в очередной игровой день, нам предстоят матчи с Данией и Швейцарией. Интересно, что ни те, ни другие пока не знают побед в Пекине.

Кстати, со Швейцарией в керлинг сыграют и российские девушки. Команда Алины Ковалевой неудачно начала турнир, крупно проиграв американкам. Швейцарки же победили на старте уже дважды. Может, их первое поражение придется на матч с Россией?

4.05. Керлинг. Мужчины. Групповой этап. Швейцария — Россия

7.10. Хоккей. Мужчины. Предварительный этап. Группа В. Дания — Россия

9.05. Керлинг. Женщины. Групповой этап. Швейцария — Россия

15.05. Керлинг. Мужчины. Групповой этап. Россия — Дания

Запредельно быстро

Самый скоротечный из олимпийских турниров проходит в скелетоне. Два комплекта наград, три соревновательных дня. Мужчины в четверг проехали первые две зачетных попытки. Наш суперветеран Александр Третьяков в первом спуске стал вторым, но затем показал только восьмое время, и по сумме идет четвертым. Сразу следом за ним — Евгений Рукосуев, а вот Даниил Романов уже не претендует на высокие места. Поздним вечером пятницы по китайскому времени мы узнаем, будут ли в мужском скелетоне российские призеры.

А женщины, напротив, вступят в борьбу за награды прямо с утра. И здесь наши надежды связаны с опытнейшей Еленой Никитиной. Лидер сборной России — призер еще сочинской Олимпиады, четырехкратная чемпионка Европы (три титула за четыре предыдущих года), а также призер прошлогоднего ЧМ и Кубка мира нынешнего сезона. Кроме нее, на старт выйдут Елена Канакина и Алина Тарарыченкова.

В утренней олимпийской программе также финал в сноубордическом хаф-пайпе, где россияне не представлены, и женский горнолыжный супергигант, где от России выступит Юлия Плешкова. Также днем пройдет квалификация в мужских прыжках с большого трамплина, в которой примут участие Евгений Климов, Данил Садреев, Роман Трофимов и Михаил Назаров.

Также мы будем пристально следить за конькобежцами — в пятницу мужчины выйдут на старт самой длинной дистанции 10000 метров. Претендентов всего 12, и среди них есть россиянин Александр Румянцев, являющийся призером ЧМ-2021 в этой дисциплине. Соперничать ему предстоит с действующим обладателем титула Тедом-Яном Блуменом из Канады, чемпионом мира Нильсом ван дер Пулом из Швеции, голландцами Йорритом Бергсмой и Патриком Рустом.

А в шорт-треке будут разыграны медали в забегах на 1000 метров у женщин. До четвертьфиналов добрались две россиянки — Анна Вострикова и Екатерина Ефременкова, причем они стартуют в одном забеге. А чтобы гарантированно пройти дальше, надо занимать одно из первых двух мест.

Также пройдет квалификация на 500-метровке у мужчин, где выступят Павел Ситников и Константин Ивлиев. И полуфиналы в мужской эстафете, где соперниками у России будут корейцы, голландцы и венгры.

4.30. Скелетон. Женщины. Первая попытка

4.30. Сноуборд. Хаф-пайп. Мужчины. Финал

6.00. Скелетон. Женщины. Вторая попытка

6.00. Горные лыжи. Супергигант. Женщины

11.00. Конькобежный спорт. 10000 м. Мужчины

12.45. Прыжки с трамплина. HS 142. Мужчины. Квалификация

14.00. Шорт-трек. 1000 м. Женщины. Четвертьфиналы

14.18. Шорт-трек. 500 м. Мужчины. Квалификация

14.55. Шорт-трек. 1000 м. Женщины. Полуфиналы

15.04. Шорт-трек. Эстафета 5000 м. Мужчины. Полуфиналы

15.20. Скелетон. Мужчины. Третья попытка

15.43. Шорт-трек. 1000 м. Женщины. Финал

16.55. Скелетон. Мужчины. Четвертая попытка