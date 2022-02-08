Русских хоккеисток разгромили третий раз за Олимпиаду. И теперь это даже не Канада или США

Финляндии проиграли 0:5, соперник по четвертьфиналу — Швейцария.

Олимпийские игры-2022. Женщины

Группа A

Финляндия — Россия — 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)

Голы: Рантала — 1 (Нисканен), 9:06 — 1:0. Карвинен — 1 (бол., Ниеминен, Тулус), 18:18 —2:0. Нюлунд — 1 (Ванханен, Рантала), 27:09 — 3:0. Туоминен — 2 (бол., Лайтинен), 30:37 — 4:0. Тапани — 3 (бол., Хиирикоски, Тулус), 31:06 — 5:0.

Вратари: Кейсала — Сорокина (Меркушева, 30:37).

Штраф: 6 — 14.

Броски: 30 (11+10+9) — 19 (4+9+6).

Судьи: Виганд, Кук.

8 февраля. Пекин. Национальный.

После скандала в предыдущей игре Канада — Россия, который отодвинул на второй план непосредственно хоккей, к появлению финских хоккеисток в масках отношение было спокойным. Это дело добровольное. Каждый для себя сам решает, насколько данный аксессуар помогает бороться с коронавирусом. Российская команда обошлись без надоевших всем «намордников» и получила подкрепление. Из карантина выписались Гончаренко и Белякова, которая дебютировала на турнире. Однако Болгарева, ставшая автором хет-трика в игре против сборной Швейцарии, из-за положительного теста осталась вне заявки, как и еще семь человек.

Сборная Финляндии — единственный представитель Европы, способный хотя бы время от времени побеждать мощные команды Канады и США. Три года назад она остановилась в шаге от золота чемпионата мира, когда в овертайме финала в сомнительной ситуации был отменен гол в ворота американок. На нынешнем турнире дела у финских хоккеисток пока складываются не очень — три поражения в трех матчах (2:5 с США, 1:11 с Канадой, 2:3 со Швейцарией). Главный тренер Паси Мустонен уехал из Пекина домой после первой игры, чтобы разобраться с семейными делами. У кого-то из его близких возникли серьезные проблемы со здоровьем. Вместо Мустонена теперь заправляет Юуусо Тойвола, который работал ассистентом и должен полноценно возглавить сборную Финляндии после Олимпиады.

Можно было надеяться, что маски помешают финкам сразу включиться на полные обороты. Все-таки дышать через них тяжеловато. Однако начало матча в исполнении наших соперниц получилось ярким. За полторы минуты после стартового вбрасывания им удалось создать два шикарных голевых момента, причем в одном из эпизодов сборную России спасла штанга. Темп был достаточно высоким, и кажется, что финки бодро летели бы вперед даже в противогазах. На первой минуте коньком на шайбу наступила капитан нашей команды Шохина, очень болезненно влетела ногой в борт и далеко не сразу смогла подняться со льда.

Россиянки действовали на контратаках, пару раз в стартовом периоде заставив финского голкипера Кейсалу серьезно выручить своих. В остальном поводы для оптимизма найти было нельзя. При таком характере игры рано или поздно шайба должна была влететь в ворота Сорокиной. Бросок своевременно подключившейся в атаку Ранталы получился шикарным.



Только победа с преимуществом в три шайбы и более позволяла сборной Финляндии обойти россиянок в таблице и, как следствие, получить соперника попроще в четвертьфинале.

Однако шансы на этот благоприятный расклад таяли с каждой минутой. Стало понятно, что избежать в плей-офф игры с крепкой швейцарской командой получится только при условии чуда.



В первом матче турнира российским девушкам этого соперника удалось не без труда победить (5:2), несмотря на внешне симпатичный итоговый счет.

К размышлениям о ближайшем будущем подталкивал ход встречи со сборной Финляндии. На льду у нашей команды по-прежнему мало что получалось. Тогда как финки уверенно реализовали свои моменты и смотрелись соперником более высокого класса.

После того как счет стал 0:4, главный тренер Евгений Бобарико поменял вратаря. Первый же бросок со стороны финок привел к тому, что и Меркушева пропустила.

Три реализованные попытки в большинстве из четырех — серьезный уровень, который на данный момент для российской команды недостижим.