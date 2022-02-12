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Пекин-2022

Сегодня, 15:10

Болеем за Россию и Валиеву на Играх. С валидолом в обнимку. Колонка Аллы Шишкиной

Олимпийская чемпионка Шишкина выступила в поддержку россиян на Играх в Пекине
Алла Шишкина
Колумнист
Камила Валиева.
Фото Getty Images
Камила Валиева.
Фото Getty Images
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Авторская колонка трехкратной олимпийской чемпионки (Лондон-2012, Рио-2016, Токио-2020), 14-кратной победительницы чемпионатов мира и 6-кратной — Европы по синхронному плаванию — в поддержку команды наших зимников.

Алла Шишкина
Специально для «СЭ»

Я стараюсь смотреть большинство трансляций из Пекина в прямом эфире. Поэтому можно сказать, что нахожусь в гуще событий. А имея немалый опыт участия в Олимпиадах, еще и чувствую атмосферу Игр.

Понятно, что информационный фон, как бы ты от него ни отстранялся, все равно влияет на восприятие. Прошлым летом не собиралась читать никаких новостей до старта соревнований в Токио, но они все равно невольно попадались на глаза. Тогда выбрала такую тактику: воспринимала только хорошее. От настроя ведь очень многое зависит — кому как не спортсменам высшего уровня это известно лучше всех.

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Выступать на таких важных состязаниях в принципе сложно и волнительно, но когда ты находишься в ранге мирового лидера вида, как наша Камила Валиева, становится еще труднее. К тому же гениальной фигуристке всего 15 лет — представляете, что сейчас переживает наш юный талант?! И насколько же проще становится, если ощущаешь стопроцентную поддержку! И она у Камилы от России есть.

Правда, иногда все-таки находятся критики, вечно чем-то недовольные люди — в подавляющем большинстве иностранцы, наши давние «доброжелатели». Однако атлеты с раннего детства растут в конкурентной среде, поэтому не должны обращать внимания на такое. Выпады могут разозлить, но сильный человек на фоне повышенной спортивной злости покажет еще более высокий результат. Из колеи подобное способно выбить только безвольных, но таких я в нашей пекинской делегации не вижу.

Камила Валиева. Фото Getty Images
Камила Валиева.
Фото Getty Images

Еще накладывают отпечаток акклиматизация, непривычное питание, новые тренировочные и соревновательные объекты, да банальное настроение, которое меняется в течение дня. Сложите все это — и станет совершенно очевидно, насколько сейчас непросто всем нашим атлетам, оставленным по прихоти ВАДА без флага и гимна. Да еще и без своих болельщиков на трибунах — «спасибо» коронавирусу.

В Токио я знала, что наша команда готова на все, что мы готовы, собраны и предельно внимательны. И не позволяла себе расслабиться ни на минуту. Например, берешь бутылку с водой, утоляешь жажду, сделав пару глотков, и тут же ее выбрасываешь. Следишь за своими вещами даже во время тренировки. Все это, казалось бы, мелочи, но важные.

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Как человек, прошедший через все современные олимпийские трудности всего полгода назад, от души желаю всем нашим спортсменам и спортсменкам большой удачи в Пекине. В любой ситуации оставайтесь большими людьми и большими атлетами!

Ребята, милые, держитесь! Что бы ни произошло. Какие бы новости вас сейчас ни окружали и что бы ни было у вас за спинами. Все пройдет, пройдет и это.

Сейчас вам тяжело, но дома ждут любящие семьи и преданные болельщики. Пусть их энергетика перенесется на тысячи километров и поможет смело идти к цели, бороться и побеждать!

Вперед, Россия!

Фигурное катание
Олимпиада
Алла Шишкина
Камила Валиева
ОКР
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