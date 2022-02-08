Цветков упустил победу последним выстрелом. Максим был безупречен, пока не думал о медалях

Биатлонисты показали «гонку надежды», но пока ограничились «деревянной» наградой.

Олимпийские игры-2022. Биатлон.

Мужчины. Индивидуальная гонка

1. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 48.47,4 (2 промаха)

2. Антон Смольский (Белоруссия) — отставание +14,8 (0)

3. Йоханнес Бе (Норвегия) — +31,1 (2)

4. Максим Цветков (Россия) — +34,9 (1)...

10. Александр Логинов (Россия) — +01.40,2 (3)

11. Эдуард Латыпов (Россия) — +02.25,7 (3)...

34. Карим Халили (Россия) — +04.39,1 (4)

На Олимпиаде в Пекине разыграли третий комплект медалей в биатлоне. Следом за женщинами индивидуальную гонку пробежали и мужчины. Делать прогнозы в этой дисциплине — неблагодарное дело, но мы надеялись на медали от россиян. Причем от каждого, по формату соревнований чистая стрельба могла поднять любого из наших очень и очень высоко. В итоге Максим Цветков, который бежал самым первым, едва не перенес свой стартовый номер в протокол. Но промах последним патроном, и он в секундах от бронзы. Без медали, но с неплохим ходом Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Что это было — обидная неудача или предвестник будущих побед?

Цветков «повесил на себя золотую медаль» и «застрелился»

Первым на дистанцию вышел Максим Цветков. Для него, как и для Карима Халили, Олимпиада началась только сейчас, так как смешанную эстафету Цветков не бежал. И это хорошо сказалось на его состоянии. Максим выглядел свежо, уверенно проходил этап за этапом, как на тренировке. Для Цветкова сам факт попадания на Игры — это уже большая победа. Он почти три года не был в сборной, отбирался через Кубки IBU и постоянно выслушивал критику в свой адрес. Дмитрий Губерниев откровенно называл Максима слабым. После золотой эстафеты на ЧМ-2017 в Хохфильцене он и правда практически не давал повода вспомнить о себе в позитивном ключе. Хорошо, что Юрий Каминский обратил на него внимание за пару месяцев до вылета в Пекин и взял в команду, но объективно главные надежды мы связываем точно не с Цветковым.

Отсутствие ожиданий и давления, как от себя самого, так и от общества, и помогало ему без проблем работать на рубежах. Ровный темп, поправка по ветру, который сегодня, кстати, дал биатлонистам спокойно выбрать лучшего из лучших. Тренер Максим Максимов провел хорошую работу с Цветковым и его сегодняшней работой должен быть доволен, несмотря ни на что. Потому что промах последним выстрелом — это точно не про техническую ошибку. Все проблемы явно в голове. На последней «стойке» он планомерно закрывал одну мишень за другой, но затем сделал паузу, которая явно была лишней. Пытаться выцеливать, перестроиться в такой ситуации смерти подобно, ведь, как ни хочешь, мысли о возможном золоте так и будут преследовать. 34 секунды отставания — тот злосчастный патрон лишил не только победы, но и медали. Есть ли что-то в мире обиднее четвертого места Олимпиады?

Александр Логинов. Фото Getty Images

Логинов показал хорошую скорость, но снова сломался на последней «стойке»

О чем Цветков думал на крайней «стойке», остается теперь только гадать. К журналистам он не вышел, но на лице 30-летнего спортсмена из Бабаево и так все было написано без лишних слов. От бронзы Максима отделяли три секунды. Их он потратил на долгие размышления на рубеже. Отстреляй он быстрее, пусть с тем же промахом, — был бы на пьедестале. Либо не поддался бы унынию и прошел последний круг за здравие, а не упокой. Но история не знает сослагательного наклонения. Цветков своим промахом напомнил Антона Шипулина, который был в похожей ситуации на Играх в Сочи. Он шел первым в спринте и упустил победу единственным выстрелом. Но с другой стороны, у победившего француза — солидный перевес с двумя промахами. Кантен Фийон-Майе показал феноменальную работу на лыжне. Сравним с ним разве что Александр Логинов.

Логинов в десятке с тремя промахами, но даже с двумя был бы очень близок к медалям. С одним и вовсе мог рассчитывать на победу. Но последняя «стойка» Александра — это уже системная история. Справиться с собой у двукратного чемпиона мира не получается, и выдавать перформанс, сравнимый с третьим этапом смешанной эстафеты, саратовец может только в те моменты, когда от него уже мало что зависит. Если идет борьба за высокие места — Логинов повторяет эту картину уже из раза в раз. Хорош в лыжной работе и Эдуард Латыпов. Он не теряет скорости, хотя последствия ковидной паузы и мешают ему спокойно стрелять. Не дружит пока с винтовкой и норвежский герой Йоханнес Бе, зато лыжи едут отлично. Единственный среди лидеров с «нулем» — белорус Антон Смольский. На его месте вполне мог быть даже Карим Халили, по последний не готов к Пекину от слова «совсем».