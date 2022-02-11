Не пропустите женскую эстафету в лыжах. Россия может даже выиграть!

У трех команд шансы равны. Норвегия — не фаворит.

Еще лет семь назад Елена Вяльбе с улыбкой называла спортсменок из женской сборной «мои табуретки». Ни в Сочи-2014, ни на ЧМ-2015 медалей у команды не было. Сейчас ситуация принципиально иная. Россия не только в числе претендентов на медаль в эстафете. Наша команда может даже выиграть ее. На Олимпийских играх!

Это не слепой оптимизм, а реальность. Давайте разбирать.

Главные конкурентки

Грозная Норвегия сейчас далека не так страшна. Главное оружие — Тереза Йохауг. Если удастся не отпустить ее очень далеко, то с остальными разбираться можно и нужно. Первый этап у них бежит Тирил Венг (лишь 21-е место в разделке). Третий — Фоссесхольм (18-я в скиатлоне), а финишер — Хага (29-я в скиатлоне). В звездной команде кризис. И попытка затащить в эстафету биатлонистку Тирил Экхофф о многом говорит.

Финки куда опаснее. У них на классике Кюлонен и Матинало. Это отчасти сюрприз, потому что в классической разделке в призах были Нисканнен и Пармакоски. Серебро и бронза. Однако они бегут коньковые этапы. Обе, к слову, были в топ-7 в скиатлоне, так что в полном порядке и в свободном стиле. У Суоми очень крепкая и сбалансированная сборная. Единственное слабое место — отсутствие ярко выраженного финишера. Если до финиша дойдет группа, Пармакоски точно не будет фаворитом.

Очень интересный состав у Швеции. Первый и последний этапы — герои спринта Майя Дальквист и Юнна Сундлинг. Укатать их на 5 км будет непросто. А посередине — Андерссон и Карлссон. Топовые классистка и конькистка. Сложно представить, что такая четверка может пролететь мимо пьедестала. И будь Эбба с Фридой в топ-форме — это был бы приговор. Но, к счастью для остальных, варианты есть.

У Америки выпадают Свирбул и Маккейб — первый и третий этапы. Крепкий состав у Германии, однако Софи Крель на четвертом этапе — слабое звено. Больше претендентов на тройку не видно.

Главный день в карьере

Российская команда на этом фоне — однозначный соискатель пьедестала. А при самых удачных раскладах — и на победу. На классике у нас Юлия Ступак и Наталья Непряева. Задача девушек — сбросить как можно больше команд. И не отпустить далеко находящуюся в сумасшедшей форме Йохауг. Реально? Абсолютно.

Третий этап — Сорина. В личных гонках в Пекине у нее немногое получилось, но Татьяна в эстафетах всегда хороша. На победном этапе Кубка мира в Лиллехаммере не дала убежать даже Терезе. Едва ли позволит сделать это хоть кому-то теперь.

Ну а финишер — юная Вероника Степанова. Она уже анонсировала субботу как главный день в ее карьере. Ей всего 21 год, но она — идеальный четвертый этап. Смелая, дерзкая и умелая. В спринте показала, что со скоростью у нее полный порядок. И это вселяет оптимизм на случай варианта с разборками на заключительной прямой. При этом она больше любит дистанции, а это уже плюс в плане того, что можно подергать ту же Сундлинг по ходу «пятерки». У россиянки самый интересный тактический арсенал среди финишеров.

Понятно, что все это исключительно теория. А на практике возможны такие чудеса, как с Алексеем Червоткиным, который привез всем на первом этапе чемпионата мира-2021 минуту. Но чисто математически таких шансов на самое высокое место у женской сборной России не было давно. И как же хочется, чтобы скандальный фон, который витает над всей нашей олимпийской сборной несколько лет, затмило яркое спортивное выступление девчонок.

10.30 Женщины. Эстафета 4х5 км (Россия 1)

Наши: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова.