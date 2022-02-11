Екатерина верит в сборную России и готовит себе смену.

Вик Уайлд со своей бывшей супругой Аленой Заварзиной — самые успешные и знаменитые российские сноубордисты. Но еще до их медалей Сочи-2014 в параллельном гигантском слаломе нас порадовала Екатерина Илюхина. Она стала второй на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере, и это была первая наша награда в сноуборде. В 2018 году Илюхина завершила профессиональную карьеру, и сейчас ее волнует больше семейная жизнь, нежели результаты Олимпийских игр.

Тем не менее она внимательно следит за Пекином-2022 и в интервью «СЭ» рассказала, что помогло Уайлду в 35 лет выиграть свою третью медаль Олимпиады, почему ничего не получилось у молодой звезды сборной Софьи Надыршиной и в чем уникальность чешки Эстер Ледецки. А также — о первых успехах в сноуборде своей дочери Виктории.

На каждую трассу найдутся свои чемпионы. В Пекине все сложилось за Вика

— Вас удивила бронза Вика Уайлда? Большое возвращение 35-летнего ветерана нашего сноуборда.

— Медаль от двукратного олимпийского чемпиона удивлять не может. Если он в Сочи выиграл, то значит, в любое время может выиграть. Собрался в нужное время и показал, на что способен. Мог и выше стоять на пьедестале, совсем немного не хватило.

— В полуфинале была небольшая техническая ошибка?

— Мужчины ехали чисто, почти не ошибались на таких больших скоростях, что уже все решало везение. Возможно, он мог немного сократить радиусы поворота, чтобы чуть-чуть быстрее приехать. Но в целом Вик — большой молодец.

— То есть рискнуть?

— Возможно, стоило пойти на риск в полуфинале. Правда, я не хочу критиковать Уайлда, он очень хорошо ехал, мне очень понравилось. Выложился на все сто процентов. Не секрет, что в последнее время у него далеко не все получалось, даже в квалификации. А здесь он выстрелил, молодец!

— Наверное, поэтому все и удивились медали Пекина. Ведь после Сочи-2014 мы про него практически не слышали.

— У него все-таки была бронза чемпионата мира. Из последнего — третье место на Кубке мира в 2020-м. Так что проблески случались, пусть и редкие. Не получалось собраться, при том что на тренировках все очень хорошо получалось. А здесь все вышло как нужно, вот и результат.

Вик Уайлд. Фото Reuters

— Вик отмечал, что сменил сноуборд и новая доска ему очень хорошо подходит. Также он говорил, что хорошо чувствует пекинскую трассу. Снаряжение и условия вокруг сильно влияют на результаты?

— Вполне влияют. Спортсмены часто меняют производителя, пробуют разные доски. Время не стоит на месте, есть новые технологии, улучшения доски. Видимо, с новой ему работать проще. И трасса также важна, на каждую трассу — свои чемпионы. Мне нравились крутые склоны, пологие я не очень любила. Вику нравятся раскатистые трассы, как эта олимпийская. Она достаточно скоростная, длинная. Под его стиль. Все карты сложились в пользу нашего Уайлда.

— Условия высокогорья и сильный ветер осложнили жизнь сноубордистам? Биатлонисты и лыжники жалуются на погоду.

— Сноубордисты — люди привыкшие. Постоянно то туман, то липкий снег, то дождь, то еще что-то. И нам приходится подстраиваться под условия, соревнования отменяют очень редко. Мы тренируемся и выступаем в любую погоду. В Пекине погода была неплохая.

— То есть нужно выходить и сражаться, несмотря ни на что?

— Вот именно. У нас в Ванкувере в 2010-м был дождь со снегом, частично туман. Бывает самое обидное — едешь в полном тумане квалификацию, а через пару минут туман уходит. И у твоих соперников отличная видимость, условия гораздо лучше. Но это погода, никто от плохой не застрахован. Нужно быть готовым ко всему, и наработать это можно только тренировками.

С возрастом гораздо сложнее собраться, понимаешь, что стоит на кону

— В России много обсуждали возраст Уайлда. Но если мы посмотрим на его соперников, то есть претенденты на медали и среди тех, кто уже перешагнул пятый десяток. То есть не совсем справедливо называть Вика возрастным?

— Опытных ребят очень много. Роналд Фишналлер, Бенджамин Карл, Джесси Джей Андерсен выступал до 40 лет. Есть Клаудия Риглер, она не поехала на Олимпиаду, но еще не завершила карьеру. А ведь ей 48 лет! И конкурирует с молодыми, выступает неплохо. Так что возрастных много, но с возрастом приходит и опыт. Естественно, им нужно и много тренироваться, чтобы поддерживать себя в нужной форме.

Молодому в какой-то момент проще — и по «физике», и по психологии. Нет такого напряжения, лишних мыслей в голове. Надо держать себя и по физическому состоянию в нужной форме, и по ментальному. С возрастом это бывает сделать тяжело. И если у тебя за плечами есть большие достижения, то бывает, что это давит. У меня в спорте был немаленький путь, и я вспоминаю себя в 17 лет, в 20 — и я выходила тогда на старты совсем с другим настроением, мне было гораздо проще. С возрастом гораздо сложнее собраться: понимаешь, что стоит на кону.

— Получается, что если Уайлд решит продолжить карьеру, то никаких проблем у него не будет?

— Все зависит от него и его желания. Он будет конкурентоспособен, сможет бороться за высокие места еще долго.

— Но ведь и без Вика у нас сильная сборная, я прав? Выжженного поля после ухода Уайлда не будет?

— Сборная очень сильная, хорошее подрастающее поколение. Так что нам есть на кого рассчитывать. Хорошо, когда есть за кем тянуться, опытные медалисты, но и кроме Уайлда есть лидеры, очень сильные спортсмены. Они показывали очень высокие достижения ранее, на Кубке мира, чемпионатах мира. В Пекине на Олимпиаде им немного не повезло. Не удалось выйти в финал, побороться за медали.

Кому-то трасса не подошла, кто-то приехал в Китай не в лучшем состоянии. Конечно, это все звучит как отговорки, профессионал должен уметь показывать результат на любых трассах. И все-таки у каждого есть свои предпочтения, кому-то удобнее работать на пологих участках, кому-то — на крутых. Но какими бы ни были условия, все равно стараешься выдать максимум. И наши ребята старались как могли.

— Почему не смогла выиграть медаль Софья Надыршина? Она же действующая чемпионка мира, причем самая молодая в истории...

— От нее многого ждали, но пару раз зацепилась, совершила несколько помарок. На такой трассе небольшие помарки уже дают негативный результат. Решают сотые секунды, и если соперник сделал все чисто, то ты в пролете. Нужно быть максимально сконцентрированным.

— Софье, видимо, не хватает уверенности в себе? Как у Эстер Ледецки. Она же выходит и всех побеждает без вариантов.

— Я не скажу, что у Надыршиной проблемы с психологией. Она молодая, дерзкая девушка. Была настроена на успех, но немного не повезло. Прилетела непосредственно перед стартом, не хватило тренировок в Пекине на олимпийской трассе. Не раскатилась до конца, не прочувствовала трассу. А Ледецки невозможно с кем-то сравнивать. Она уникальная спортсменка. У нее очень сильная физическая подготовка, ей же нужно и в горных лыжах выступить, и в сноуборде. Она так легко переключается с одного вида спорта на другой, что в это даже сложно поверить. Выходит со стальным взглядом — и обыгрывает всех.

— Это уникальный случай? Выигрывать и в сноуборде, и в горных лыжах?

— Я раньше такого не встречала. У нее очень сильная техника, она едет как по рельсам.

Дочка любит скорость, у нее нет страха. Поставила ее на сноуборд в год и восемь месяцев

— А у вас не бывали шальные мысли перейти в горные лыжи?

— Я занималась лыжами в детстве, до 12 лет. Каталась с пяти лет, ездила по региональным соревнованиям, получила разряд. Потом переключилась на сноуборд, и на этом все. Не помню даже, когда последний раз вставала на горные лыжи. Мне это не интересно.

— Даже покататься для себя в выходной?

— Я за последние четыре года всего два раза вставала на сноуборд. На горных лыжах каталась очень давно.

— Как вообще проходят сейчас ваши будни?

— Занимаюсь детьми, приучаю их к спорту. Дочку поставила в год и восемь месяцев на сноуборд. Купили недавно новое оборудование, учу ее. Будем потом вместе кататься. Младшей пять месяцев исполнилось, но уже сейчас думаем, чем ее занять. В бассейн вожу старшую, и младшую тоже.

— Занимаетесь для себя либо есть мысли помочь детям попасть в большой спорт?

— Пока просто для себя. Чтобы дочка была вовлечена в спорт — привить любовь к спорту, к здоровому образу жизни. Ей нравится, я ставила и на горные лыжи, и на сноуборд. Сноуборд больше понравился, лучше получается. Скорость любит, страха нет. Дальше посмотрим. Говорить о чем-то в таком возрасте точно рано. Чуть подрастет — сама решит, что делать. Я отведу в разные спортивные секции, чтобы она попробовала себя.

— Глядя на маму, не захочет еще одну олимпийскую медаль в семью?

— Я ей показываю соревнования, пытаюсь объяснить, что происходит. Рассказываю про свою карьеру. Она говорит, что тоже будет много тренироваться и получать медали, но пока это все неосознанно. Не понимает, какой это большой труд.

Екатерина Илюхина

Родилась 19 июня 1987 в Новосибирске.

Серебряный призер Олимпийских игр-2010 в параллельном гигантском слаломе. Выиграла первую медаль для России в сноуборде. Обладательница Кубка Европы по сноуборду сезона-2006/07, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров-2007 в параллельном слаломе, трехкратная чемпионка России по сноуборду в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе.