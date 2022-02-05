Биатлонисты взяли медаль в нелюбимой дисциплине. Наша первая награда на ОИ за восемь лет

За всю историю проведения смешанных эстафет на чемпионатах мира и Олимпиадах наша сборная выиграла всего шесть медалей.

Российская команда, в составе которой выступали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, выиграла бронзовые медали Олимпийских игр в Пекине в смешанной эстафете. Эта дисциплина, дебютировавшая на Олимпиадах в 2014 году, традиционно тяжело дается нашим спортсменам. В Сочи россияне заняли четвертое место (а потом были исключены из протокола из-за допинг-скандала с участием Ольги Зайцевой), в Пхенчхане были только девятыми. За всю историю проведения смешанных эстафет на чемпионатах мира и Олимпиадах наша сборная выиграла всего шесть медалей, три из которых пришлись на 2005 и 2006 годы, когда каждая страна могла выставить более одной команды.

Сборная России в смешанных эстафетах на чемпионатах мира и Олимпиадах.

Полторы секунды, отделившие Эдуарда Латыпова от Йоханнеса Бе, — минимальный проигрыш российской микст-эстафеты за последние годы. После ЧМ-2006 наши спортсмены всего трижды проигрывали чемпионам менее минуты. В 2017 году выигравшие бронзу Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин отстали от французов на три секунды, а в 2020-м Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов вошли в минуту в последний момент.

Смешанные эстафеты на чемпионатах мира и Олимпиадах.

Норвежцы выиграли четвертую эстафету подряд и упрочили лидерство в суммарном зачете микста. На счету скандинавов восемь побед при 14 призовых местах. Франция и Германия завоевали по два золота, Россия — два, Швеция и Чехия — по одному.