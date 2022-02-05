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Сегодня, 17:30

Россия едва не выиграла золото в биатлоне. Но рано радоваться, может быть, на этом все и закончится

Бронза в смешанной эстафете может остаться единственной медалью для сборной России по биатлону на Олимпиаде
Владимир Иванов
Обозреватель
Эдуард Латыпов после финиша.
Фото Reuters
Ульяна Нигматуллина, Эдуард Латыпов, Кристина Резцова, Александр Логинов (слева направо).
Фото AFP
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Бодрое начало ничего не гарантирует.

Олимпийские игры-2022
Биатлон. Смешанная эстафета
1. Норвегия (Марта Ольсбу Ройселанн, Тирил Экхофф, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) — 01:06.45,6 (3 шт. круга + 13 доп. патронов)
2. Франция (Анаис Шевалье-Буше, Жюли Симон, Эмильян Жаклен, Кантен Фийон-Майе) — 0,9 (3+11)
3. Россия (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — 1,5 (1+13)
4. Швеция (Ханна Эберг, Эльвира Эберг, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) — 41,0 (0+13)
5. Германия (Ванесса Фойгт, Дениза Херманн, Бенедикт Долль, Филипп Наврат) — 1.05,5 (2+18)
6. Белоруссия (Динара Алимбекова, Анна Сола, Никита Лобастов, Антон Смольский) — 1.14,6 (2+14)

Первая же биатлонная гонка получилась зашкаливающей. Вплоть до заключительной стрельбы Россия лидировала. Да что там, даже убегал на последний круг Эдуард Латыпов первым. Увы, там его «съели» космические Йоханнес Бе и Кентен Фийон-Майе.

На лицах счастья не было

В итоге получилась невероятная развязка: у нас есть медаль, однако вместе с ней — чувство досады. Точно могло быть лучше. На один доппатрон меньше — и кто уже знает, как все повернулось бы. Тот самый случай, когда перед стартом на бронзу согласились бы без колебаний, но теперь, после финиша, на все сто радоваться не получается.

Эдуард Латыпов, Йоханнес Бе, Кантен Фийон-Майе (справа налево). «Эдик ошибся, полез первым». Каминский — о драматичной развязке смешанной эстафеты

Вот и наши ребята были в миксте и на пресс-конференции немного потерянными. Говорили про то, что эта бронза уже сродни победе. Но на лицах счастья не было. Да и улыбок особо. Дожили. Не устраивает цвет медали в биатлоне. Вот и Юрий Каминский не скрывает амбиций: «Хотелось бы золота», — сказал он после микста, рассуждая о дальнейших планах на Олимпиаду.

Все это, с одной стороны, радует. А с другой — может сыграть злую шутку. Завышенные ожидания часто работают против. Примеров — масса. Хоть в футболе, хоть в фигурке, где Россия, вопреки всем прогнозам, пока проигрывает американцам в команднике.

Эдуард Латыпов, выступавший у&nbsp;России на&nbsp;последнем этапе, лидировал в&nbsp;гонке после заключительного огневого рубежа, однако на&nbsp;финишной прямой норвежец Йоханнес Бе&nbsp;и&nbsp;француз Кантен Фийон-Майе опередили россиянина.

Фавориты делиться ни с кем не планируют

Готовы ли биатлонисты к тому, что теперь от них в каждой гонке будут ждать медалей? Вот сейчас Логинов провел гениальный этап. Реально — выдающийся. Но при этом на него уже не было особого прессинга. Россия была далеко. Седьмая! Ну, не получилось бы у Александра — кто ему хоть что-то бы сказал? Вот и пошел на все деньги. Рисковал. И сорвал куш. Сумеет ли повторить, когда будет что терять? Хочется верить. Но практика показывает, что получается не всегда. Как раз по этой причине его, собственно, передвинули с четвертого этапа в эстафетах на менее валидольный третий.

5&nbsp;февраля. Чжанцзякоу. Эдуард Латыпов. Россия в полутора секундах от золота. Но бронза после 13 промахов — тоже круто

У девушек в смешанной эстафете не получилась стрельба. А без нее ловить вообще нечего. Латыпов не просел, но и не блеснул. И сам потом сказал, что пока еще чувствует себя не так же хорошо, как, например, в декабре. Хотя с каждым днем становится лучше.

То есть нет никаких гарантий, что наши биатлонисты будут в Пекине жечь напалмом. Да и вообще хоть чем-то. Давайте еще раз: на прошлом чемпионате мира у нас была всего одна медаль. Да, сборная становится сильнее, но ждать глобального прорыва за год не стоит. Бегут все те же люди. Ну, плюс Кристина Резцова. И Йоханнес, который весь сезон катал вату, или, наоборот, блиставший Фийон-Майе уже дали понять: на главный старт они приехали за большим урожаем и делиться ни с кем не планируют.

Сейчас нам стоит порадоваться медальному началу, но не надо обольщаться. Лучше быть темными лошадками и приятно удивлять, чем ждать вала медалей, а потом разочаровываться.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная России по биатлону
Александр Логинов (биатлон)
Кристина Резцова
Ульяна Нигматуллина (Кайшева)
Эдуард Латыпов
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