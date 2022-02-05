Россия едва не выиграла золото в биатлоне. Но рано радоваться, может быть, на этом все и закончится

Бодрое начало ничего не гарантирует.

Олимпийские игры-2022

Биатлон. Смешанная эстафета

1. Норвегия (Марта Ольсбу Ройселанн, Тирил Экхофф, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) — 01:06.45,6 (3 шт. круга + 13 доп. патронов)

2. Франция (Анаис Шевалье-Буше, Жюли Симон, Эмильян Жаклен, Кантен Фийон-Майе) — 0,9 (3+11)

3. Россия (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — 1,5 (1+13)

4. Швеция (Ханна Эберг, Эльвира Эберг, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) — 41,0 (0+13)

5. Германия (Ванесса Фойгт, Дениза Херманн, Бенедикт Долль, Филипп Наврат) — 1.05,5 (2+18)

6. Белоруссия (Динара Алимбекова, Анна Сола, Никита Лобастов, Антон Смольский) — 1.14,6 (2+14)

Первая же биатлонная гонка получилась зашкаливающей. Вплоть до заключительной стрельбы Россия лидировала. Да что там, даже убегал на последний круг Эдуард Латыпов первым. Увы, там его «съели» космические Йоханнес Бе и Кентен Фийон-Майе.

На лицах счастья не было

В итоге получилась невероятная развязка: у нас есть медаль, однако вместе с ней — чувство досады. Точно могло быть лучше. На один доппатрон меньше — и кто уже знает, как все повернулось бы. Тот самый случай, когда перед стартом на бронзу согласились бы без колебаний, но теперь, после финиша, на все сто радоваться не получается.

Вот и наши ребята были в миксте и на пресс-конференции немного потерянными. Говорили про то, что эта бронза уже сродни победе. Но на лицах счастья не было. Да и улыбок особо. Дожили. Не устраивает цвет медали в биатлоне. Вот и Юрий Каминский не скрывает амбиций: «Хотелось бы золота», — сказал он после микста, рассуждая о дальнейших планах на Олимпиаду.

Все это, с одной стороны, радует. А с другой — может сыграть злую шутку. Завышенные ожидания часто работают против. Примеров — масса. Хоть в футболе, хоть в фигурке, где Россия, вопреки всем прогнозам, пока проигрывает американцам в команднике.

Фавориты делиться ни с кем не планируют

Готовы ли биатлонисты к тому, что теперь от них в каждой гонке будут ждать медалей? Вот сейчас Логинов провел гениальный этап. Реально — выдающийся. Но при этом на него уже не было особого прессинга. Россия была далеко. Седьмая! Ну, не получилось бы у Александра — кто ему хоть что-то бы сказал? Вот и пошел на все деньги. Рисковал. И сорвал куш. Сумеет ли повторить, когда будет что терять? Хочется верить. Но практика показывает, что получается не всегда. Как раз по этой причине его, собственно, передвинули с четвертого этапа в эстафетах на менее валидольный третий.

У девушек в смешанной эстафете не получилась стрельба. А без нее ловить вообще нечего. Латыпов не просел, но и не блеснул. И сам потом сказал, что пока еще чувствует себя не так же хорошо, как, например, в декабре. Хотя с каждым днем становится лучше.

То есть нет никаких гарантий, что наши биатлонисты будут в Пекине жечь напалмом. Да и вообще хоть чем-то. Давайте еще раз: на прошлом чемпионате мира у нас была всего одна медаль. Да, сборная становится сильнее, но ждать глобального прорыва за год не стоит. Бегут все те же люди. Ну, плюс Кристина Резцова. И Йоханнес, который весь сезон катал вату, или, наоборот, блиставший Фийон-Майе уже дали понять: на главный старт они приехали за большим урожаем и делиться ни с кем не планируют.

Сейчас нам стоит порадоваться медальному началу, но не надо обольщаться. Лучше быть темными лошадками и приятно удивлять, чем ждать вала медалей, а потом разочаровываться.