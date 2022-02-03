Доктор Лю оценил меры по борьбе с коронавирусом на Олимпиаде-2022

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен в интервью «СЭ» поделился мнением о мерах по борьбе с коронавирусом на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Если спортсмен заразится коронавирусом, его отправят на карантин. Меры защиты от ковида на Олимпиаде не слишком жесткие. Это нужно, поскольку если не изолировать инфицированных людей, то они могут заражать других. Массовых подделок результатов ПЦР-тестов не ожидаю. Если будут нарушать правила тестирования, то таких сразу надо отправлять назад. Если кто-то едет в Китай на Олимпиаду, обязательно все должны быть привиты. Кто не сделал — не поехали туда. Обязательно нужно сначала сделать прививку. Проверяют, если все в порядке, то можно тренироваться, жить в олимпийской деревне. Все правильно», — сказал Хуншен «СЭ».

Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля. Церемония открытия Игр состоится завтра, 4 февраля. Начало — в 15:00 по московскому времени.