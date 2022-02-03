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Пекин-2022

3 февраля, 22:30

Доктор Лю оценил меры по борьбе с коронавирусом на Олимпиаде-2022

Георгий Скобликов
Лю Хуншен.
Фото Алексей Иванов

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен в интервью «СЭ» поделился мнением о мерах по борьбе с коронавирусом на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Денис Глушаков. «В «Спартаке» нет лидера и капитана, каким был Глушаков». Доктор Лю — о бывших подопечных, Олимпиаде и вакцинации

«Если спортсмен заразится коронавирусом, его отправят на карантин. Меры защиты от ковида на Олимпиаде не слишком жесткие. Это нужно, поскольку если не изолировать инфицированных людей, то они могут заражать других. Массовых подделок результатов ПЦР-тестов не ожидаю. Если будут нарушать правила тестирования, то таких сразу надо отправлять назад. Если кто-то едет в Китай на Олимпиаду, обязательно все должны быть привиты. Кто не сделал — не поехали туда. Обязательно нужно сначала сделать прививку. Проверяют, если все в порядке, то можно тренироваться, жить в олимпийской деревне. Все правильно», — сказал Хуншен «СЭ».

Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля. Церемония открытия Игр состоится завтра, 4 февраля. Начало — в 15:00 по московскому времени.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Коронавирус
Россия на Играх
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