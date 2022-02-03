Доктор Лю Хуншен считает, что в «Спартаке» нет лидера и капитана, каким был Глушаков

Экс-врач «Спартака» Лю Хуншен поделился мнением о предстоящем главном событии в мире спорта.

4 февраля состоится церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. Главное событие в мире спорта пройдет в условиях самого быстро распространяющегося штамма коронавируса — омикрона. Спортсмены боятся пропустить важные старты, ведь положительный ПЦР-тест означает длительную изоляцию. «СЭ» обратился за комментарием к доктору Лю Хуншену. И заодно спросил про «Спартак», в котором китайский специалист отработал с 2004 по 2017 год.

После Игр ситуация с коронавирусом в Китае не ухудшится

— Появилась информация, что Китай будет скрывать коронавирус у своих спортсменов, прикрывать пропуски стартов другими болячками. Чтобы спортсмена не отправляли на долгую изоляцию. Может ли Китай на такое пойти?

— Думаю, что такое невозможно. Если спортсмен заразится коронавирусом, его отправят на карантин. Меры защиты от ковида на Олимпиаде довольно жесткие. Это нужно, поскольку если не изолировать инфицированных людей, то они могут заражать других. Массовых подделок результатов ПЦР-тестов не ожидаю. Если будут выявлены нарушения правил тестирования, то виновных стоит строго наказать.

— Какие шансы у Китая на победу в неофициальном медальном зачете?

— Думаю, Китай не займет на домашней Олимпиаде первое место в медальном зачете, потому что в зимних Играх китайские спортсмены не могут навязывать конкуренцию лидерам. Норвегии, США, России, Германии... На летних Олимпийских играх китайские атлеты исторически выступают лучше, там страна борется за первое место. Что касается Пекина, то у России большие шансы выиграть медальный зачет, а у Америки меньше возможностей из-за политических конфликтов.

— В прошлом году перед началом летней Олимпиады в Токио жители выходили на протесты с требованием перенести или не проводить Игры, потому что боялись всплеска заражений коронавирусом. Как считаете, в нынешних условиях распространения омикрон-штамма надо было переносить Олимпийские игры в Пекине?

— Не нужно переносить Олимпиаду. В Америке, в Европе ситуация с распространением омикрона плохая, там все соревнования переносятся. А в Китае обстановка позволяет не сдвигать по времени проведение Игр, хуже не будет. Стопроцентно в Китае после Игр ситуация с коронавирусом не ухудшится. Спортсмены будут жить отдельно от остальных людей. Они не будут связаны друг с другом. Поэтому атлеты не будут заражать народ.

Антиваксеров не поддерживаю

— А как вы относитесь к вакцинации для спортсменов?

— Если кто-то едет в Китай на Олимпиаду, обязательно все должны быть привиты. Кто не сделал — не поехали туда. Обязательно нужно сначала сделать прививку. Проверяют, если все в порядке, то можно тренироваться, жить в Олимпийской деревне. Это правильно.

— Недавно из-за скандала с вакцинацией в Австралию не пустили первую ракетку мира Новака Джоковича. Власти страны правильно сделали, что не стали делать исключений для серба?

— Мне кажется, что история с Джоковичем — политическая. Его бросила Сербия, так как не стала защищать своего лучшего спортсмена. Имеет место быть политический конфликт между Сербией и Австралией.

— А вы сами привились?

— Я привился «Спутником V» в прошлом году. Еще в легкой форме переболел коронавирусом.

— Ваше отношение к антиваксерам?

— Антиваксеров не поддерживаю. Есть свое здоровье, есть чужое. И не думать о здоровье других людей — неправильно. Если любой гражданин не делает прививку, то это неправильно, говорю это как доктор.

При мне Федун и его жена никогда не лезли в команду

— Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков в свои 35 лет показывает замечательную игру, в 13 матчах этого сезона он забил 7 голов. С чем связываете его прогресс в таком возрасте?

— У Дениса сильный дух, большая душа. Человеку хочется заниматься любимым делом, он делает свою работу. При большом желании у Дениса все получилось. Если человек желает зарабатывать только деньги, то ничего не выйдет. Не важно, 35 лет или 22 года, потому что без силы духа, без понимания своего тела невозможно хорошо играть. Денис был настоящим капитаном в «Спартаке», это истина, это история. Сейчас в команде нет лидера, нет капитана. Результаты первого круга подтверждают это. Знаю, что Глушаков сейчас выступает за «Химки». Но он не вернется в «Спартак», ему это не нужно. Денису надо играть за команду гораздо лучше «Спартака». Если они все же вернут Дениса, то команда станет совсем другой, в ней появится настоящий лидер и капитан.

— В последнее время со «Спартаком» все чаще стала ассоциироваться жена владельца клуба Зарема Салихова. Какой вы ее помните во времена своей работы в клубе?

— По поводу Заремы не могу ничего сказать. Когда работал в «Спартаке», ее не видел. Федун и его жена никогда не лезли в команду. Администрация, футболисты, люди, на мой взгляд, во время моей работы в «Спартаке» были гораздо лучше, чем сейчас. Дело не в Зареме — были другие игроки, руководители.