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Вечер кошмаров Лукаку. У Тедеско первое поражение в сборной Бельгии — от Словакии!

Бельгия проиграла Словакии на Евро-2024
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Ромелу Лукаку в матче Бельгия — Словакия.
Фото Global Look Press
Пока что главная сенсация Евро.
Чемпионат Европы. Группа E
17 июн, 19:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Бельгия
0:1
Словакия

Помнится, когда Доменико Тедеско увольняли из «Лейпцига», в сторону бывшего главного тренера «Спартака» от руководства «быков» летели упреки чуть ли не в тактической ограниченности и отсутствии плана Б. Только в Бельгии 38-летний специалист убедил в обратном. Да, поругался с Куртуа, но склочный характер вратаря «Реала» — такая же непреложная истина, как и его высочайший класс. А травма Тибо и опрометчивые заявления о пропуске Евро скорее сыграли на руку тренеру и чуть сгладили ситуацию.

Ромелу Лукаку&nbsp;&mdash; Милан Шкриньяр. Бельгия проиграла Словакии, два гола Лукаку отменили. Онлайн-трансляция матча Евро-2024

В глобальном же плане Тедеско удалось многое. Те же схемы он варьирует, играя как с квартетом игроков обороны, так и с тройкой центральных защитников. И все это — в процессе смены поколений, когда на первые роли стали выходить Доку, Бакайоко, Лукебакио. Да и отношения с ветеранами у Доменико вполне себе нормальные. Это при нем в сложный период карьеры штамповал голы оживавший в сборной Лукаку, и это после встречи с тренером перед Евро-2024 в сборную решил вернуться 35-летний Витсель.

В Германию «Красные дьяволы» приехали, не проиграв с нынешним штабом ни одного из 14 матчей. А в 15-м сразу помчались вперед за победой. Причем бельгийцы так увлеклись творчеством, что организовали гол... в собственные ворота! Точнее, заигрался Доку. Создавший в первой же атаке убойный момент для Лукаку (удар в упор потащил Дубравка), вингер «Манчестер Сити» пошел в обводку у углового флажка на своей половине. Последовала потеря, и если удар Куцки из центра штрафной Кастельс остановил, то добивание Шранца оказалось результативным.

Хотя, как ни ругай за юношеский максимализм Доку, нельзя не поаплодировать Франческо Кальцоне. Тренер, в концовке сезона по совместительству возглавлявший еще и «Наполи», проделал в Словакии фантастическую работу. Когда-то он трудился продавцом кофе и познакомился с таким же увлеченным футболом банковским работником. Так родился его будущий тандем с Маурицио Сарри. Потом Кальцона стал помощником Лучано Спаллетти в Неаполе, а сборная Словакии — куда тренера рекомендовал Марек Хамшик — стала первым опытом самостоятельной работы.

Футболисты сборной Словакии благодарят фанатов за поддержку.
Фото Reuters

Легендарный для «Наполи» футболист говорил, что ни у кого не видел таких тренировок, вспомнил, как Кальцона сделал из Мертенса ложную «девятку», и уверял — именно этот тренер нужен Словакии. Эффект получился впечатляющим. Со словаками в отборочном цикле прилично помучились португальцы, одержавшие две минимальные победы. У остальных просто не было шансов. Вот и с Бельгией «Соколы» играли смело, а Лоботка рулил в центре — как в чемпионской версии «Наполи».

Но понятно, что общий класс бельгийцев выше, только фаворита подводила реализация: Лукаку, наколотив 14 мячей в квалификации, не забил не только ударом в упор, но и выскочив один на один после роскошной диагонали Феррейры-Карраско. А Троссар жадничал, пытаясь все решить сам. В итоге он дважды проигнорировал находившегося в лучшей позиции Ромелу и во втором случае не смог наказать Дубравку, которого накрыл прессингом Де Брейне.

Доменико Тедеско, Кевин Де&nbsp;Брейне и&nbsp;Ромелу Лукаку. Сборная Бельгии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Это все было в первом тайме, когда и Кастельсу тоже пришлось спасать Бельгию, но один Лукаку за 45 минут превзошел всю Словакию по коэффициенту ожидаемых голов (xG 0,59 против 0,44). Король отборочного цикла словно вернулся на ЧМ-2022 в Катар, который закончился для Ромелу четырьмя загубленными голевыми моментами против Хорватии. В понедельник данный показатель форварда вырос до семи упущенных шансов. И это не считая двух отмененных голов!

Ромелу Лукаку в матче Бельгия — Словакия.
Фото Global Look Press

Пик бельгийского невезения (как в тот момент казалось) — удар Бакайоко с нескольких метров, который на ленточке остановил Ханцко. Только и это было еще не все. На последних минутах — когда Лукаку вколотил мяч в сетку — ВАР обнаружил игру рукой у ассистировавшего ему Опенда.

Станислав Лоботка, Милан Шкриньяр, Юрай Куцка. Сборная Словакии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

В общем, судей можно назвать соавторами главной на данный момент сенсации турнира. Словакам — аплодисменты. А Бельгия с таким количеством моментов и огромным потенциалом просто обязана выходить из группы. Только Лукаку, чьи голы на европейских чемпионатах отменяли чаще, чем у кого-либо (три раза), должен начать забивать.

Ромелу Лукаку
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Словакии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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