Не люблю Саутгейта за желание выигрывать «на минималках» с таким составом. Пусть лучше в финал выйдут Германия или Испания. Мнение Рабинера

Обозреватель «СЭ» недоумевает по поводу игры англичан с сербами и оценивает ситуацию в их группе.

Тоска зеленая

Матч Сербия — Англия, которого многие с нетерпением ждали, стал пока самым скучным на Евро-2024. И не из-за счета даже. Безотносительно этой или других игр конкретного турнира подумал о том, что когда комментатор произносит словосочетание «внутреннее напряжение» — это железобетонная гарантия того, что на поле тоска зеленая.

Вот она в Гельзенкирхене и была. Антураж, флаги, драка в баре между объединенными силами албанцев и англичан против группы, как потом написали, сербских спецназовцев, охраняющих сына президента Сербии Вучича, албанский журналист, провоцирующий с поля сербских фанатов известным жестом орла, — это все, конечно, интересно и увлекательно, но именно как гарнир, а не основное блюдо. В итоге же получилась, условно, спаржа без лосося. Или, если уж мы в Германии, капуста без колбасок.

Во втором тайме я взбадривал себя крепким чаем, чтобы не заснуть. Одни не хотели, другие не могли. Думал, будет все-таки 2:0, и Харри Кейн имел шанс их установить, но от рук вратаря мяч попал в перекладину. И все.

Казалось бы, Джуд Беллингем забил быстрый гол. Что еще надо, чтобы раскованно и ярко играть в футбол? Нет, не лезть вперед с шашками наголо, зачем. Просто сбалансированно делать то, что люди умеют. Вы посмотрите, какая россыпь в атаке — суперзвезда «Реала», суперзвезда «Баварии», Фоден, проведший потрясающий сезон в «Манчестер Сити», умеющий все Букайо Сака из «Арсенала». И соперник не тот, который заставляет трястись из-за проблем в центре обороны или не самого топового в мире вратаря. Но нет — они открывают счет и не продолжают, а заканчивают по-настоящему играть.

Определяя отношение к командам, за которые я не болею, часто исхожу из того, как они ведут себя при счете 1:0 в их пользу. Если на их стремление играть это не влияет — они за футбол, а я отношусь к ним с симпатией. Если забитый мяч — сигнал «закрыть калитку», тем более для команды с топ-игроками, — ничего, кроме раздражения, это у меня не вызывает.

Гарет Саутгейт. Фото Reuters

Саутгейт

Кто-то начинает мне доказывать, что, мол, главное — результат и команда просто грамотно распределяет силы на пути к его достижению. Если бы у Англии, ничего не выигрывавшей с 1966 года, при Гарете Саутгейте уже был такой победный опыт, я бы это хоть как-то, но понял. Но где он? Какой турнир доказывает, что надо начинать его экономно и потом все придет? Тот фактически домашний для нее Евро-2020, когда Англия проиграла в финале, выиграла Италия, которая в стартовом матче показала ярчайший футбол, разгромив 3:0 Турцию. Так что доказано, по-моему, обратное. Хотя каждый случай, конечно, индивидуален.

Вот за что никогда не любил Саутгейта, тренера-жилетку со всегда напряженным и унылым видом, и такое же отношение переносится и на его команду при всем обилии роскошных талантов в ней, — если у этой Англии есть возможность выиграть на минималках, она сделает именно это. Ничего для зрителя, для души. Сухо, математически, «с целью достижения результата» (не сводит зубы от этой формулировки? А англичане играли именно так). При таких-то мастерах.

И какой уже турнир подряд. Поэтому и не лежит к этим «Трем львам» душа. Тренера бы им смелого — цены Англии не будет. Тогда и выиграют что-то большое, хотя и сейчас считаются одними из главных фаворитов. И я их, кстати, в прогнозе вывел в финал, где они должны проиграть французам. Но, глядя в первом туре на Германию и Испанию, гораздо сильнее хочется, чтобы до решающего матча добрались они.

А о сербах, пока что только вязких и жестких, не более, я буду судить по матчам со Словенией и Данией. В этой группе в плане распределения мест со второго по четвертое вообще ничего не понятно. Дания вдруг сдулась в последние полчаса и дала Словении создать несколько шансов — с «физикой», что ли, проблемы?

А у сербов сзади на этот раз, похоже, порядок (в отличие от Катара-2022), зато при переходе в атаку — пустота. В великом в прошлом футболисте Драгане Стойковиче по прозвищу Пикси тренерской жилки пока не больно вижу. Может, ошибаюсь, но пока мне кажется, что он работает на игроцком имени.

Матьяж Кек. Фото Reuters

Кек

Признаюсь, совсем не следил до турнира за словенцами (за всеми уследить невозможно) и только во время первого их матча на Евро-2024 понял, что их тренирует тот же Матьяж Кек, который 15 лет назад стал автором одного из самых больших разочарований в моей жизни — Марибора-2009.

В том цикле до того матча была лучшая сборная России, которую я когда-либо видел, — если брать весь период начиная с Евро-2008. И я уже предвкушал Южную Африку и то, что там сделает Хиддинк...

Кек тогда в Москве ближе к концу первого стыкового матча перевернул игру точно так же, как вчера с датчанами. Тоже в первый час было огромное преимущество соперника словенцев — а потом замены у одних, замены у других, и все становится шиворот-навыворот. Гус хотел добить соперника и при 2:0 выпустил Владимира Быстрова вместо Сергея Семака. Сергей Богданович управлял балансом, без капитана баланс пропал.

Забей Быстров, а он мог, — и все. Но несколько контратак (как вчера), гол (как вчера) — и в Мариборе случилась совсем другая история, которую вспоминать хочется меньше всего.

Вот поэтому и говорю, что не удивлюсь, если увижу Словению даже на втором месте в группе. Кек — хитрый и умный дядька. Он только косит под простачка.

Кристиан Эриксен. Фото Reuters

Эриксен

Самый приятный момент вчерашнего дня — когда Кристиан Эриксен открыл счет в матче со Словенией. Аут, изящное подправление пяточкой с лета от Винна, Эриксен принимает мяч на грудь и с носка недостижимо для Яна Облака протыкает его в уголок.

А в первом матче на прошлом Евро с Эриксеном было совсем другое, и все мы это помним. Помним, как молились за его жизнь всем миром, и это человеческое объединило всех. Когда три года назад это случилось, я был в Санкт-Петербурге и аккредитовывался на турнир рядом с ареной на Крестовском острове. Через три часа должен был начаться матч Россия — Бельгия. Но история с Эриксеном эмоционально затмила все.

Помню, как был в Копенгагене на матче третьего тура того Евро Дания — Россия и оставлял запись с пожеланием здоровья на «стене Эриксена».

А вчера он забил на следующем Евро. Иногда что-то в этой жизни заканчивается хорошо.