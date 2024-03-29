У Кейт Миддлтон — рак: что известно о состоянии принцессы Уэльской

В последние месяцы вокруг британской королевской семьи ходило много слухов. Весь интернет заполонили фейковые новости, конспирологические теории и изображения с явными следами фотошопа.

Однако правдивым оказалось самое громкое заявление: Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская, сообщила, что борется с онкологическим заболеванием. Разобрались, что известно о состоянии жены принца Уильяма.

Болезнь Кейт Миддлтон

22 марта в Сети появилось обращение, в котором принцесса рассказала, что у нее диагностировали рак.

По словам Кейт, диагноз подтвердился тестами, проведенными после оперативного вмешательства, из-за которого она планово ложилась в больницу в январе этого года. Тип онкологического заболевания остался неназванным. Представитель королевской семьи также заявил, что о подробностях течения болезни сообщаться не будет. Принцесса поблагодарила за поддержку близких и выразила признание команде медиков, которые помогают ей бороться с недугом. Она также сообщила, что ждет возможности вернуться к работе, но сейчас вынуждена взять паузу в публичной деятельности — все силы нужно направить на выздоровление.

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Мнение эксперта

Основной вопрос сейчас заключается в том, с каким именно видом рака борется сейчас Кейт. Без подробностей анамнеза очень сложно делать какие-либо выводы и прогнозы. Обычно люди не любят разглашать детали онкологического диагноза, связанного с органами ЖКТ, особенно такими, которых касается абдоминальная хирургия (относящаяся к брюшной полости или брюшной области). В публичное поле такие новости не хотят выпускать из-за того, что тема слишком интимная и деликатная.

С конца февраля Кейт Миддлтон проходит курс превентивной химиотерапии.

Это делается для того, чтобы убить все частицы, которые могли остаться после удаления очага заболевания.

Кейт не сообщила, какая именно опухоль у нее обнаружена и какой орган оказался поражен заболеванием. Брюшная полость — это понятие растяжимое. В ней у человека расположены желудок, тонкая и толстая кишка, печень, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники и мочеточники.

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Где сейчас принцесса Уэльская

По сообщениям издания Mirror, 25 марта Кейт вместе с принцем Уильямом и тремя детьми отправились в свое поместье Анмер-Холл в Норфолке, чтобы провести там пасхальные каникулы.

Ранее пользователей Сети встревожила новость о том, что принцесса покинула Виндзорский дворец и уехала в неизвестном направлении. Последний раз на публике она официально появилась в конце 2023 года.