Легендарный футболист «Спартака» Егор Титов ответил на вопросы «СЭ».

Россия еще пошумит!

— Следите ли за чемпионатом Европы?

— Признаюсь, смотрел не все матчи. Но кое-что видел. Игра Германия — Шотландия по разрыву в классе сравнима с матчем между командами РПЛ и ФНЛ-2. Остальные встречи очень конкурентные, интересные. Голландцы, которые считались явными фаворитами, забивают лишь в концовке игры. Англия забивает быстрый мяч, а потом подстраивается под Сербию. Как говорится, сербы — наши братья. И с такой игрой они могли и должны были бороться с Англией. Мне кажется, эта тенденция будет продолжаться и дальше — явных фаворитов не будет. Единственное, стоит дождаться матчей Франции.

— Турнир стал очень конкурентным.

— Некоторые болельщики задаются справедливым вопросом: зачем расширили чемпионат Европы? Но это не чемпионат мира, где есть очевидный разрыв в классе между командами Океании и Южной Америки. Мы посмотрели не все сборные — предстоит еще много матчей. Мне кажется, оценку качеству команд можно будет давать только после завершения первого круга. Пока все на тоненького, явные фавориты тоже могут потерять очки.

— Есть ли сборная, которую вы будете поддерживать?

— Переживаю за Сербию. И хочется увидеть уже на стадии плей-офф немцев, французов, англичан. Хотя кажется, что будут и сенсации.

— Нет ли у вас ощущения, что на этом Евро сборная России не потерялась бы?

— Если бы у нас были все лидеры в составе — могло быть интересно. Головина признают лучшим футболистом «Монако», это уже о чем-то говорит. Миранчук — победитель Лиги Европы. Наши звездочки набрались опыта. Но сейчас мы видим только товарищеские игры, по которым тяжело составить цельное впечатление. Когда мы вернемся на европейскую арену, а это обязательно произойдет, тогда и сформируем полную картину.

У нас есть и молодые звезды — Тюкавин, Салтыков и многие другие. Уверен, что Россия еще пошумит, и не раз. Верю в российский футбол!

Для «Спартака» ненормально заканчивать сезон вне тройки

— Вы говорили, что с приходом Деяна Станковича в «Спартак» возможна полная перетряска состава. Уже ушел Джикия, возможно, продадут Соболева. Как вы к этому относитесь?

— Это нормальная ситуация. Обойма команды — 25 футболистов, где в стартовом составе лишь 11. Остальные будут недовольны, это стандартная история. Кто-то, как Классен, может смириться и сидеть два года на хорошей зарплате. А кто-то, как Соболев, не будет терпеть. Почему он играет один матч, а следующие два сидит? Это вопрос к тренерскому штабу. Для «Спартака» ненормально заканчивать сезон вне тройки. Значит, что-то с составом не то. Вот мы и видим, что начинается работа по трансферам. Уверен, будут еще и покупки, и продажи. У меня есть предчувствие, что «Спартак» усилится и российскими игроками, и зарубежными.

Александр Соболев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Вас не удивит переход Соболева в «Зенит»?

— Если переход Дзюбы в «Зенит» несколько лет назад удивлял, то сейчас такого не происходит. Спортивный патриотизм ушел. Только Акинфеев остался ярким примером, который уже больше 20 лет отдал ЦСКА. У остальных принцип: кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Поэтому сейчас я не удивляюсь никаким трансферам.

— Есть ли у вас позитивные ожидания от «Спартака» на фоне всех изменений в команде?

— Сначала нужно дождаться окончательного списка футболистов, пройти сборы. Например, если в «Спартаке» окажется Горшков — это однозначно будет усиление. Он еще и в оптимальном возрасте. Но таких трансферов должно быть несколько.

Цымбаларь — талант с огромной открытой душой

— Сегодня могло исполниться 55 лет Илье Цымбаларю. Каким вы его помните?

— 55 лет — это юбилей, который, к сожалению, мы не можем отпраздновать все вместе... В прошлом году состоялся матч памяти, который организовали РФС и Олег Цымбаларь, сын Ильи. Знаю, что этот матч хотели сделать и на 50 лет. Илья Цымбаларь — одессит, там его помнят и любят. Но уже тогда была непростая ситуация. Почтили память в Москве при поддержке болельщиков лишь в 2023-м...

— В чем вы видите уникальность Цымбаларя?

— Мы не ценим того, что имеем. Можно вспомнить многих, кто ушел внезапно: Безродный, Бахарев... Такая же ситуация с Ильей. Но у него есть особенность — он футболист с большой буквы! Его действия на поле были сравнимы с песней. Это был талант с огромной открытой душой. Его юмор дополнял футбол, который он нес в массы. А улыбка запомнилась болельщикам и партнерам.

— Возможно ли, что у нас появится похожий на Цымбаларя игрок?

— Дай бог, чтобы такие были. Но в мире нет второго Месси или Марадоны. Что говорить про Россию?

Идеально, конечно, воплотить это в детях. Но, к сожалению, дети Ильи не пошли в большой футбол. Это еще раз показывает уникальность Цымбаларя, до которой было невозможно дотянуться. Планка была поднята настолько высоко, что даже Исинбаева ее бы не взяла.