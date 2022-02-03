Доктор Лю верит в победу России в медальном зачете Олимпиаде-2022

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящих Зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Думаю, Китай не займет на домашней Олимпиаде первое место в медальном зачете, потому что в зимних Играх китайские спортсмены не могут навязывать конкуренцию другим странам, меньше тренируются спортсмены. А на летних Олимпийских играх китайские атлеты выступают лучше, там страна борется за медали. Не верю, что Китай станет победителем Олимпиады. Думаю, у России большие шансы выиграть медальный зачет, а у Америки меньше возможностей из-за политических конфликтов», — сказал Хуншен «СЭ».

Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля. Церемония открытия Игр состоится завтра, 4 февраля. Начало — в 15:00 по московскому времени.