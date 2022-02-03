Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью «СЭ» рассказала о своих переживаниях перед Олимпийскими играми.

— Вам предстоит третья Олимпиада в роли президента ФЛГР и каждая — сумасшедшая. Сочи-2014 — безумное давление, домашние Игры. Пхенчхан-2018 — мучительные суды и скандалы с недопусками. Пекин-2022 — страшные ковидные ограничения. Насколько сильно по вам бьет каждый такой турнир?

— Знаете, вся жизнь — борьба. Когда приходила сюда работать, то не думала, что где-то придется легко. Тем более на Олимпиадах. Ответственность, волнение и трудности — сопутствующие факторы. Но ни будучи спортсменкой, ни сейчас не жду манны небесной. Готова трудиться на результат 24/7.

И не думаю, что в Италии-2026 все сложится легко и красочно — мы будем гулять под солнышком, наслаждаясь жизнью. Олимпиада — это всегда непросто, но ради этого старта раз в четыре года мы, по сути, и работаем. Да, каждые Игры — это седые волосы. Но я покрашусь, ничего страшного.

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С 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры.