Вспоминаем четвертьфинал Турина с Дарюсом Каспарайтисом

Олимпиада-2006. 1/4 финала

Россия — Канада — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Россия: Набоков; А.Марков — Д.Марков, Ковалев — Дацюк — Ковальчук; Тютин — Волченков, Козлов — Яшин — Овечкин; Каспарайтис — Гончар, Сушинский — Малкин — Харитонов; Вишневский — Жуков, Королюк — Таратухин — Афиногенов.

Голы: Овечкин (бол., Козлов), 41:30 — 1:0. Ковалев (бол., А.Марков), 59:37 — 2:0.

Вратари: Набоков — Бродер (58:59 — 59:27)

Штраф: 41 — 18

Броски: 33 (11+16+6) -27 (7+9+11)

Судья: Лару (США).

22 февраля 2006 года. Турин. «Торино Эспозициони». 4130 зрителей.

Сегодня исполняется 15 лет четвертьфиналу Олимпиады в Турине Россия — Канада. К сожалению, эмоции от той победы прожили всего два дня. В полуфинале команда Владимира Крикунова была беспощадно бита финнами (0:4), и даже в матче за бронзу сильнее оказались чехи (0:3).

Игры в Турине оставил горькое послевкусие у всех российских болельщиков. Но тогда, после триумфального вечера четвертьфинала, казалось, что дальше нашей команде уже ничего не страшно. Бывший защитник сборной России Дарюс Каспарайтис вспомнил детали того матча и рассказал «СЭ» несколько историй об Олимпиаде.

22 февраля 2006 года. Турин. Россия — Канада — 2:0. В игре Дарюс Каспарайтис. Фото Александр Вильф, —

В лифте начался приступ паники

Турнир в Турине выпал на 50-летие дебюта хоккейной сборной СССР на Олимпиадах. В 1956 году 23-й чемпионат мира прошел в рамках зимних Игр в итальянском городе Кортина д'Ампеццо. Тогда СССР завоевал золото и прервал гегемонию Канады.

В решающем матче Всеволод Бобров и его партнеры победили 2:0, причем за североамериканцев выступал отец Мартина Бродера — Деннис. Каковы были шансы, что все повторится ровно через 50 лет, в той же стране и с тем же счетом? Жаль только, что эти красивые совпадения никак не помогли российской сборной с медалями.

У Каспарайтиса не задалось еще до старта Олимпиады. «Никогда не забуду, как добирался до Турина, — рассказывает защитник. — В Нью-Йорке был большой снежный шторм, и самолет задержался на семь часов. Я летел через Франкфурт, но в итоге мы приземлились в Лондоне, потому что по правилам авиакомпании нужно было менять пилотов. Только затем самолет отправился в Германию, а оттуда уже ждала дорога до Турина. Весь маршрут занял почти сутки.



Прилетел поздно ночью, а встречал меня Игорь Николаевич Тузик. Мы сразу повезли форму в раздевалку, а на обратном пути застряли в лифте. С нами был еще Сергей Немчинов. Им было весело, а я так устал, что начался приступ паники. Думал, мало ли, воздух закончится. Я уже даже начал на Игоря Николаевича наезжать. Мол, ничего смешного. Вытаскивать нас пришлось через люк. Минут 30 сидели и ждали помощи».

Спорный состав

О формировании состава той сборной спорят до сих пор. В Турин не позвали лучших бомбардиров сезона в Суперлиге Сергея Мозякина (ЦСКА) и Алексея Морозова («Ак Барс»), а тренерский штаб обвиняли в привилегиях к ряду российских клубов. Владимир Крикунов взял на турнир сразу несколько игроков московского «Динамо», а Владимир Юрзинов-старший не хотел обижать «Локомотив».

Генеральный менеджер сборной Павел Буре отвечал за североамериканский сектор и старался привлечь на Олимпиаду Сергея Федорова, Александра Могильного и Сергея Зубова, но, по слухам, они не горели желанием работать под руководством Крикунова. Также в Италию должен был поехать опытный Алексей Жамнов, но он получил травму, а в заявку включили Александра Королюка. При этом ни у одной топовой сборной на турнире не было такого внушительного представительства из игроков внутреннего чемпионата.

Состав сборной России на Олимпиаде-2006. Фото «СЭ»

«У нас подобрался хороший сплав молодых и опытных хоккеистов, и в итоге получилась неплохая команда. Вот и в этом матче у нас забили молодой Овечкин и опытный Ковалев, а в воротах блистал Набоков. Главным в игре с канадцами было не пропустить первыми. Потому мы старались действовать очень аккуратно. Как и наши соперники. Все мог решить один единственный гол. Но мы играли на победу, ребята отдали ей все силы и не ушли в глухую оборону, даже когда вышли вперед», — рассказывал после четвертьфинала Владимир Крикунов.

Канадец назвал Каспарайтиса самым грязным игроком в мире

Как правило, в таких матчах все ждут большого количества шайб, но это был тот самый случай, когда даже 0:0 после двух периодов не выглядели скучными. Напряжение витало в воздухе, а команды по очереди создавали опасные моменты. Яркий эпизод произошел в первой двадцатиминутке, когда Каспарайтис эффектным приемом уложил Симона Ганье. Канадскому форварду даже пришлось отправиться в раздевалку, чтобы привести себя в порядок.

«Хорошо помню тот силовой. После игры встретил Ганье в олимпийской деревне, решил извиниться, а он послал меня куда подальше. Сказал, что я самый грязный игрок в мире. Больше мы с ним никогда не разговаривали. Кстати, в составе канадцев были Брэд Ричардс и Венсан Лекавалье. Во время локаута мы с ними выступали за «Ак Барс», но на Олимпиаде даже парой фраз не перебросились. Почему я всегда играл без визора? До сих пор без него катаюсь. Старая школа. Когда ломал нос, то пару раз носил визор, но в итоге разбивал лицо еще больше. С моим стилем игры эта штука лишняя», — вспоминает Каспарайтис.

Игра с Канадой получилась очень жесткой. На двоих команды заработали 59 минут штрафа, а Евгений Малкин в самой концовке сцепился с Лекавалье и получил матч-штраф.

Из восьми попыток большинства россияне смогли реализовать две. Впрочем, этот компонент на турнире у нашей сборной заметно хромал. В Турине команда Владимира Крикунова стала лишь девятой по реализации большинства — 5 голов за 51 попытку. Но в четвертьфинале все сработало как надо. Сперва после потрясающей передачи Виктора Козлова в формате «пять на четыре» отличился Александр Овечкин.

А в самой концовке встречи уже в формате «четыре на три» точку поставил Алексей Ковалев.

Набоков и его влияние на команду

Не стоит забывать про еще одного героя. В победе над канадцами роль Евгения Набокова была огромной. Он справился с 27 бросками и поразил своим хладнокровием. Его уверенная игра будто передалась партнерам по команде, которые не боялись бежать в атаку, зная, что за спиной все под контролем.

Сколько раз российский вратарь стелился на льду и в уже почти безвыходных ситуациях находил шайбу! Ловушка в его руке выглядела супероружием, и канадцы не смогли ему противостоять. Один только шлем нашего голкипера нервировал соперников. На нем была изображена акула, пожирающая флаги оппонентов сборной России.

Евгений Набоков и его шлем.

Для Набокова это была первая Олимпиада — а ведь он мог не поехать в Турин по тем же причинам, что и в Солт-Лейк-Сити. ИИХФ ни в какую не хотела давать выступить Набокову за сборную России, так как в юниорском возрасте он успел сыграть за Казахстан. ФХР не раз пыталась оспорить это решение, и после многочисленных споров удалось добиться пересмотра правил изменения спортивного гражданства в сторону смягчения.

В итоге на Олимпиаде Евгений сделал три шатаута, причем один из них символично заработал в матче против Казахстана. Статус лучшего голкипера турнира Набоков уступил только финну Антеро Нииттимяки. Россиянин отразил 94,3 процента бросков, а пропускал всего 1,34 шайбы в среднем за игру. Обвинять его в провальном полуфинале с Финляндии не стоит. Команду, сгоревшую эмоционально, не спасет ни один вратарь. Евгений отдал всего себя и вернулся в Северную Америку с травмой паха. Сезон в НХЛ для него был закончен.

Ковалев против Крикунова

О конфликте капитана сборной и тренера можно писать книги. Хотя Дарюс Каспарайтис утверждает, что тогда в коллективе не было напряжения на фоне личных разногласий Ковалева с Крикуновым: «Я не чувствовал никакого негатива внутри команды. Все прекрасно понимали, ради чего приехали в Турин. Мне удалось сыграть на четырех Олимпиадах, и никогда не было проблем с тренерским штабом. Это короткий турнир. Нет даже времени, чтобы с кем-то конфликтовать.



Конечно, у Крикунова был своеобразный подход к рабочему процессу, который непривычен для многих игроков НХЛ. Они с Борисом Михайловым старой закалки. Со своим видением дисциплины и советским юмором. Некоторые ребята его не понимали, а у меня с этим проблем не было. Мне всегда нравилось, когда тебя могут жестко подколоть и посмеяться. Возможно, не каждому такая атмосфера была по душе».

В Турине Каспарайтис был ассистентом Ковалева. Крикунов затем неоднократно заявлял, что назначение Алексея было ошибкой. Дарюс считает совершенно иначе: «Леха отлично справлялся с этой ролью. Делал все возможное, чтобы наша сборная играла здорово. Вся соль таких турниров заключается в том, что у команды нет возможности реабилитироваться. Возьмем наш случай. Неплохо провели групповой раунд, выбили Канаду в четвертьфинале, а в итоге остались без медалей.



Не стоит искать крайнего и тем более делать им Ковалева. Все эти слухи про то, что он нарушал режим, чтобы покутить, — выдумки. Леха никогда не был поклонником алкоголя. Знаю его почти с самого детства. Это я любил по молодости потусоваться в выходные дни. А разговоры про поход в ресторан после игры с Канадой и веселье до утра — это даже не вяжется с реальностью. В олимпийской деревне все было строго и по пропускам. Ты не можешь спокойно вернуться назад в три утра. Я лично вообще лишь один-два раза в город выходил, и меня тогда люди перепутали с Евгением Плющенко. Думал, что все так любят Каспарайтиса, раздавал полчаса автографы, а на деле ошибочка вышла. Было неловко немного».

Дарюс Каспарайтис и Евгений Плющенко в Турине-2006. Фото Александр Вильф, —

Цена победы

«Прямо скажем, немногие верили в наш успех. Но ребята выдали лучший матч на турнире. Перед игрой мы собрались вместе и решили, что нужно проще действовать в защите и скорее выводить шайбу из своей зоны. Пусть наши нападающие получают пас в середине льда и организуют контратаки. То, что мы одержали пять побед подряд, — это заслуга команды, а не Крикунова. Он пытался связать руки лидерам», — писал в своей книге Ковалев.

В успех россиян тогда не верили и сами канадцы, которые настолько не сомневались в своей победе, что, как говорили, самолет, на котором команда прилетела в Турин, должен был вернуться за ней только после финала. Чрезмерная самоуверенность еще никому не шла на пользу. А вот без самоотверженности — никуда.

У сборной России до полуфинала с ней практически не было проблем. Павел Дацюк прилетел на Олимпиаду из Америки со сломанным мизинцем. Об этом повреждении не знал даже агент игрока — настолько сильным было желание Павла помочь сборной. На групповом раунде он забил гол и сделал семь результативных передач, а на последних минутах матча с Канадой выигрывал вбрасывания.

«Этот матч стоил нам медалей. Все эмоции ушли на ту победу. Поэтому с финнами мы выглядели опустошенными. Было тяжело собраться. Все осталось на льду. С Канадой лучше встречаться в финале, чтобы потом не было эмоционального выгорания. А команда у нас действительно была хорошая. Только затем рассыпалась. С чехами уже включился режим «Спасай Родину». Начали играть каждый сам по себе, и командное взаимопонимание пропало. Но, думаю, мы были на голову сильнее Чехии», — говорит Каспарайтис.

Жаль, что эта победа над Канадой так и не стала фундаментом чего-то большего. Возможно, именно поэтому многие хоккеисты той сборной до сих пор не любят вспоминать Турин и вежливо находят повод, чтобы не отвечать на вопросы журналистов про тот турнир. Однако назвать тот триумф дежурным язык не повернется. С тех пор Россия не побеждала Канаду на Олимпиаде — и в целом на турнирах с участием всех лучших хоккеистов мира.

Россия на Олимпиаде-2006

Групповой турнир

Россия — Словакия — 3:5

Швеция — Россия — 0:5

Казахстан — Россия — 0:1

Россия — Латвия — 9:2

США — Россия — 4:5

1/4 финала

Россия — Канада — 2:0

1/2 финала

Финляндия — Россия — 4:0

Матч за 3-е место

Чехия — Россия — 3:0

Бомбардиры: Дацюк — 8 (1+7), Ковалев — 6 (4+2), Малкин — 6 (2+4), Овечкин — 5 (5+0), Ковальчук — 5 (4+1), Козлов, Сушинский — 5 (2+3), Яшин — 4 (1+3), А.Марков — 3 (1+2)...

Снайперы: Овечкин — 5, Ковалев, Ковальчук — 4. Козлов, Малкин, Сушинский — 2...

Ассистенты: Дацюк — 7, Малкин — 4, Козлов, Сушинский, Яшин — 3...