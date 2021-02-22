«Это был самый крутой четвертьфинал за всю историю хоккея». Победа России над Канадой на Олимпиаде-2006

Главные моменты исторического матча в Турине и слова после игры.

Когда, если не сейчас?!

* Россия стала второй в своей группе после матчей со Словакией (3:5), Швецией (5:0), Латвией (9:2), Казахстаном (1:0) и США (5:4). Словаки в последний игровой день предварительного раунда победили будущих олимпийских чемпионов шведов и прошли группу без поражений.

* Канада стала третьей в своей группе после матчей с Италией (7:2), Германией (5:1), Швейцарией (0:2), Финляндией (0:2) и Чехией (3:2). В последний игровой день предварительного раунда канадцы решили все за первый период и не дали обойти себя еще и чехам.

«Когда, если не сейчас?!» — шапка «СЭ» в день четвертьфинала Россия — Канада. После серебра Нагано-98 и бронзы Солт-Лейк-Сити-2002 была небольшая грусть от слишком ранней встречи с принципиальным соперником и большая надежда на знаковую победу.

«Какая разница?! Если Бог так распорядился — значит, так надо. Во время матча с США мы даже не узнавали, как играют шведы со словаками, потому что подстраиваться под кого-то — удел слабых. Нам все равно, с кем играть, мы никого не боимся и уверены в своих силах. Я смотрел на видеокассетах матчи Суперсерии-72 и не мог оторваться. С того времени во мне твердо сидит, что Россия — Канада — это не просто хоккейный матч, а нечто большее. Схватка двух стран, битва двух гигантов. Будет очень интересно», — сказал перед игрой Илья Ковальчук.

Александр Овечкин в то же время говорил, что после четырех голов в группе не гонится за личными достижениями, и ответил на вопрос о готовности вместе с Малкиным определять судьбу сборной: «Для меня принципиально выиграть матч. Не хочу быть лучшим снайпером команды, которая вылетела в четвертьфинале. Ощущение такое (что на него с Малкиным ляжет ответственность за будущее сборной), конечно, есть. Но сейчас мы смотрим не в будущее, а в настоящее. На матч с Канадой!»

«Даже не знаю, кого предпочел бы — Россию или Словакию, потому что две эти команды очень похожи друг на друга. В них подобраны чрезвычайно талантливые ребята, которые блестяще перемещаются по площадке с шайбой и без нее. При этом мы хорошо представляем, как против русских или словаков надо действовать, — оказывать давление на игрока с шайбой, вынуждать совершать потери, завершать каждый силовой прием. И помнить, что ворота у России защищает Набоков — один из самых быстрых голкиперов мира», — сказал перед игрой первый номер канадцев Мартин Бродер.

Сам Евгений Набоков говорил, что лестные отзывы о его выстраданном дебюте за Россию перед плей-офф не имеют никакого значения: «Приятно, конечно, но это уже в прошлом. Впереди самая серьезная, решающая игра, и предыдущие выступления не имеют никакого значения. Конечно, это самый серьезный раздражитель. Но когда проигравший вылетает, неважно, кто соперник. Нам нельзя забывать, что мы должны играть в наш комбинационный хоккей. И еще — быть дисциплинированными. Думаю, дисциплина решит многое».

Силовой прием Дарюса Каспарайтиса против Симона Ганье. Фото Reuters

Вы сегодня спали?!

* Россия победила Канаду в первом раунде плей-офф олимпийского турнира Турина-2006 — 2:0 вечером 22 февраля. В напряженной игре на маленькой арене Torino Esposizioni все решилось в заключительной 20-минутке.

* В начале третьего периода Александр Овечкин открыл счет в большинстве, а второй гол матча на последней минуте снова при численном преимуществе провел капитан Алексей Ковалев. Голкипер Евгений Набоков сделал 27 сэйвов, у россиян в этот вечер — 33 броска.

«Вы сегодня спали?!» — шапка «СЭ» в номере на 23 февраля. Ночь и следующий день были счастливыми.

Овечкин был очень рад за команду и дал определение голу в ворота Бродера — в январе того же года новичок «Вашингтона» назвал самой красивой в своей жизни ту самую шайбу в падении в ворота «Финикса»: «Ощущения просто шикарные! Сейчас эмоции хлещут настолько, что я даже не знаю, что мне делать! Наверное, принять холодный душ и успокоиться. Слава богу, выиграли! Героем себя не считаю. Сегодня победила вся команда, и то, что мне удалось забросить шайбу, не значит ровным счетом ничего. При этом считаю ее самой важной в своей жизни. Возможно, что не только для себя, но и для России тоже».

Набоков поблагодарил Владислава Третьяка за добрые слова о том, что 20-й номер попал в хорошие руки, но тоже не назвал себя героем матча: «Нет, в эту победу внесли вклад все ребята. Очень порадовало то, что мы играли в командный хоккей. А Владислав Александрович оставил сообщение на моем автоответчике, но встретиться мы еще не успели. Спасибо ему большое! Мне очень приятно слышать слова этого прекрасного человека, который всегда относился ко мне с большой добротой».

Александр Овечкин отправляет шайбу в ворота Мартина Бродера. Фото Reuters

«Мы здесь еще ничего особенного не сделали»

Россия победила канадцев за счет высочайшей самоотдачи и дисциплины. «Лететь и забивать сломя голову мы не собирались, тренерским заданием было выждать для этого правильный момент», — так капитан Ковалев после игры описал установку на четвертьфинал.

«У нас получилась неплохая сборная, в которой есть нужный баланс молодых и опытных игроков. Посмотрите: сегодня забили молодой Овечкин и опытный Ковалев. В воротах блистательно стоял Набоков. Ребята отдали все силы, причем играли только на победу, не действовали от глухой обороны. И мы здесь еще ничего особенного не сделали! В четверку попали — и все. А до этого на двух Олимпиадах были сначала вторыми, потом третьими. Так что еще даже до прежней планки не дотянулись. Работы еще полно. Радоваться некогда», — сказал главный тренер сборной России Владимир Крикунов, который также пожалел о травме Королюка и матч-штрафе Малкина за потасовку в концовке.

Главный тренер канадцев Пэт Куинн в то же время признал: «Давайте смотреть правде в глаза: мы не были настолько хорошей командой, какой должны были быть, чтобы пройти в полуфинал. И как бы здорово наши парни сегодня ни бились, этого оказалось недостаточно. Пожалуй, глядя на состав России, я бы сказал, что это самая талантливая сборная в олимпийском турнире. При этом я еще ни разу в жизни не видел, чтобы русская команда играла по схеме «один спереди, четверо сзади», как это делала их нынешняя сборная. Что ж, не так уж много в жизни каждого из нас шансов побывать на самой вершине. Этот проигрыш, к сожалению, останется в памяти как одна из низших точек моей жизни».

Алексей Ковалев отправляет вторую шайбу в ворота Мартина Бродера. Фото AFP

«Россия была лучше Канады»

После невероятного вечера казалось, что Россия открыла себе дорогу к золоту. Две подряд победы над США и Канадой, финалистом и чемпионом Олимпиады-2002, позволяли думать о большем.

«Очень доволен тем, как ребята играли — с какой самоотверженностью бросались под шайбу, боролись и забивали, насколько великолепно сыграл Женя Набоков. Видя эту 110-процентную самоотдачу, я верил в них с первой до последней минуты. Мысленно, конечно, был с ребятами. И когда Ковалев забил, все поняли, что мы выиграли у действующих олимпийских чемпионов, которых очень-очень давно не обыгрывали. Эти канадцы, уверяю вас, ничуть не хуже тех, что были раньше», — сказал генеральный менеджер россиян, капитан «команды братьев» из Нагано-98 Павел Буре.

«По всем показателям это был самый крутой четвертьфинал за всю историю хоккея. Ничего подобного я, во всяком случае, не припомню. Четвертьфинал вообще, на мой взгляд, самый ответственный момент в любом турнире. Так получалось, что России всегда доставались сильные соперники. На прошлых Играх мы играли в четвертьфинале с олимпийскими чемпионами — чехами, обыграли их — 1:0. Так что для нас сильная игра на этой стадии в какой-то степени уже стала традицией. Это хороший знак», — сказал легендарный защитник, главный тренер сборной в Солт-Лейк-Сити-2002 Вячеслав Фетисов.

Сборная России празднует победу над Канадой. Фото Reuters

«Это было великолепное зрелище, и я рад, что в таком запоминающемся по накалу и эмоциям матче Россия обыграла Канаду. Россия победила абсолютно заслуженно. Ребята бились по принципу мушкетеров: один за всех, и все за одного. Против канадцев по-иному и нельзя играть, но одно дело помнить это на словах, а другое — реализовать на деле. Сборная России показала характер и, что очень важно, ни на миг не потеряла концентрацию», — сказал один из звездных зрителей и комментаторов матча, форвард «Милана» и сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, который также отметил «украшение коллектива» Овечкина и никак не мог добраться до своего приятеля Алексея Яшина.

«Я в полном опустошении от того, что произошло. Я был частью сборной Канады в Нагано-98, где мы проиграли в полуфинале. Как и тогда, сегодняшний матч был поединком считанных сантиметров. Ребята бились изо всех сил. Но сегодня мы встретились с действительно классной хоккейной сборной. И проиграли команде, которая была лучше нашей. Но мы вернемся. Обязательно вернемся», — сказал великий канадец Уэйн Гретцки, который также оценил разрушительный силовой прием Каспарайтиса на Ганье и яркость молодых форвардов Овечкина, Малкина и Ковальчука.

Олимпийские игры-2006: плей-офф.

Что было дальше

* Россия всухую проиграла полуфинал с Финляндией (0:4) и матч за третье место с Чехией (0:3).

* Россия больше не победила ни в одном матче плей-офф на Олимпиадах с энхаэловцами — была разгромлена Канадой в Ванкувере-2010 (3:7) и разобрана финнами в Сочи-2014 (1:3). На обоих турнирах золото брали канадцы (и на Кубке мира-2016 после полуфинала с россиянами — тоже).

Одно из последствий той Олимпиады — размолвка тренера Крикунова и капитана Ковалева, обида не прошла даже через много лет и снова вышла в прессу. Турин-2006 — это история о красивой победе в четвертьфинале и жестком провале в медальном раунде.

«Этот матч стоил нам медалей. Все эмоции ушли на ту победу», — так вспоминает Дарюс Каспарайтис четвертьфинал 15 лет спустя. И рассказывает другие истории о том, с какими трудностями добрался до номера в олимпийском Турине, а также полчаса раздавал автографы вместо фигуриста Евгения Плющенко. Прочитайте, если еще не видели.