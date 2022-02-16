Канадцы оказались китайской подделкой. Их битва с Россией сорвалась на флажке

Наш соперник по полуфиналу — Швеция — способен переиграть Россию только за счет командной игры.

После того как швед Ландер за 110 секунд до финальной сирены отправил вторую шайбу в канадские ворота, с трудом сдержался, чтобы не выругаться. От заключительного четвертьфинала ждал большего, а именно — победы сборной Канады. За эту команду не болел никогда в жизни, но с интригующими сюжетами на хоккейном турнире пока большой дефицит. В медийном плане, если говорить о российской команде, мало что будоражит и цепляет. Она, словно прилежный работяга, каждый день выполняет нудную работу и медленно движется вперед. На фоне лыжников, фигуристов и биатлонистов остается глубоко в тени. Интриги и драмы маловато. Хотя раньше именно хоккеисты на Олимпиаде становились центром всеобщего внимания и притяжения. Потенциально полуфинал Россия — Канада мог бы стать привлекательным событием во всех смыслах. Теперь, видимо, придется с надеждой ждать ближайшего чемпионата мира.

Нынешняя версия сборной Канады со всеми ветеранами, талантливой молодежью и яркими представителями КХЛ больше напоминала китайскую подделку, чем суровых мужиков, готовых драться до конца. Особого сожаления об этой команде, которая впервые за 16 лет оставила свою страну без медалей Олимпиады, быть не должно. Канадцы, легко разобравшись в двух матчах подряд с хозяевами (в группе и четвертьфинале), не заслужили ни одного хвалебного слова в свой адрес после вылета. «Тре Крунур» во главе с постоянно критикуемым у себя на родине тренером Юханом Гарпенлевом по-профессорски разобрались с «Кленовыми» на первом серьезном экзамене.

Шведы своей игрой в Пекине не поражали воображения и на предварительном этапе даже отхватили порцию легкого позора, когда, ведя 3:0 после двух периодов, в овертайме уступили своему злейшему сопернику — финнам. Несколько дней помогли скандинавам как следует отдохнуть и явно прибавить, если вспоминать матчи в группе. За всю игру Канада создала от силы пару по-настоящему опасных моментов и уступила в скорости.

В сборной Швеции нет звезд первой величины, если не считать вратаря СКА Юханссона. В ударном звене, например, выходят давно списанные из КХЛ Ландер и Клинберг. Лучшим снайпером с пятью шайбами является добротный нападающий Валльмарк, который лишь шестой бомбардир ЦСКА в нынешнем сезоне. Качественная командная игра с контролем шайбы — главный козырь. За счет примерно равного распределения игрового времени между всеми тройками нападения и парами защитников шведы легко варьируют темп и смогли превзойти в движении Канаду. Удобным соперником «Тре Крунур» можно считать лишь в теории.

18.02.2022 | Россия — Швеция